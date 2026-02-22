為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    被綁在俄羅斯輪盤！ 川普關稅加碼至15％ 胡采蘋憂台灣恐輸「這國」

    2026/02/22 11:08 即時新聞／綜合報導
    財經網紅胡采蘋。（擷取自臉書）

    在美國聯邦最高法院裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅違憲後，川普迅速將全球關稅從原定的10%進一步調升至15%。財經網紅胡采蘋（Emmy）對此指出，關稅的重點不在絕對值，而在於「差別待遇」，她直言台灣若無法談回「不疊加」關稅，競爭力將輸給南韓，更感嘆國內許多人缺乏財經知識，讓國家命運如同被綁在俄羅斯輪盤上。

    中廣前董事長、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨（21）天在臉書發文稱，立即廢棄台美對等貿易協定（ART），並表示立法院絕不可以通過該法案，否則就是嚴重失職，甚至放話「誰敢通過，我就到法院告誰」。

    胡采蘋今（22）日則在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，昨天對等關稅被判無效，川普立刻改成用122條款徵收全球10%，結果一些人像是拿到槍，開心大掃射，還「有人」說要告立法委員，誰通過台美ART就告誰。然後今早一起床，竟然又從10%上調到15%，這些人又很喪氣，讓她不禁快笑瘋，「現在決定台灣命運的都是這麼沒有財經知識的人嗎，我們大家到底是被綁在一個什麼俄羅斯輪盤上」。

    胡采蘋指出，事實上，無論是昨天的10%，或是今天的15%，對於台灣來說，都是最不好、最不好的消息，因為關稅不是看絕對值，是看你跟競爭對手之間誰高誰低。根據白宮20日發佈的，以122條款國際收支失衡的法條，全球統一加徵10%（現在是15%）的原文，加徵（surcharge）意即在各國原本的稅率上再疊加10%（現在是15%）的意思。

    她分析，對台灣最不好的原因在於，台灣最主要的競爭對手南韓，他們有《美韓自貿協定》（KORUS）。除了電子業之外，台灣其他大部分產業（集中在傳統產業）的稅率都比南韓高2%至9%，無論現在是加徵多少稅率，台灣又回到了除電子業以外的不平等稅率地位，「而台灣進不了各種貿易組織、簽不了各種自貿協議的原因，大家應該都知道是為什麼。」

    胡采蘋接著說，當然10%會比15%稍微好一點點，因為畢竟東西更貴就更買不起，這就是經濟學上的價格彈性需求理論，價格每高1%、需求掉2-3%（以台灣的出口品而言）。問題是在差別稅率之下，台灣的東西會變得比南韓貴2-9%，因此南韓貨會賣得比台灣更好，因為台灣的彈性需求會掉得更多。

    她認為，真正對台灣最好的方案，就是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為那讓台灣可以跟南韓、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%稅率，台灣再也沒有因為被中共擋在各種國際貿易組織之外，所造成的不平等對美關稅。現在雖然IEEPA法案無法成為對等關稅的法源依據，但用貿易301、232條款一樣做得到，只是程序比較複雜而已。

    最後，胡采蘋直言，立法院可以不通過台美ART沒有任何問題，122關稅滿150天以後，大家看看到時候會發生什麼事情，說好要擋的人你們千萬不要不擋欸，「國家的未來就被這些搞不清楚事實的人操控，真的是好險台灣還是一個民主國家，不然這些人的水準看起來也沒有比習近平好很多，真的很嚇人。」

