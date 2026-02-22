李貞秀所交除籍證明有詭！ 官員：恐涉《刑法》登載不實罪

我官方檢視中配李貞秀所提供的除籍證明，不僅跟一般中配的除籍文件不同，也與當時的法律、實務不符。（資料照，圖擷取自陸委會臉書）

民眾黨不分區立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例，她農曆年前出示的註銷中國戶籍證明文件，其「追溯」寫法也與其他中配繳交的除籍證明不同。對此，知情官員受訪表示，該文件相當詭異，若內容有虛偽情事，恐觸犯《刑法》「使公務員登載不實罪」。

李貞秀2月13日曾至陸委會外召開記者會稱，她在1993年因為婚姻來台，1999年依法獲准定居、設立戶籍，並取得中華民國身分證，同時註銷在中國湖南的戶籍。

她指稱，2004年兩岸條例修正之前，她已無中國大陸戶籍，往來兩岸唯一證件只有台胞證，所以她去年取得的除籍證明，只為了證明她在1999年已除籍，非2025年才開始除籍，此事不能混淆。

陸委會當日回應，李貞秀提出一份衡南縣云集派出所的證明文件，說她「於1993年4月26日嫁入台灣後已將湖南省衡南縣戶籍註銷」，但這份文件的寫法跟其他中配提出的文件都不一樣，且與其他同樣來自衡南縣的中配證明文書寫法也不一樣，因為其他中配所持文件都不是「追溯」寫法，李貞秀所提證明文件居然往前追溯，「這顯得有點怪異」，因此政府無法採認該文件。

對此，熟稔兩岸法律的官員受訪表示，李貞秀是嫁來台灣6年後、1999年取得定居資格，當時的兩岸條例沒有規定須註銷中國戶籍，李女卻稱入籍時已同步除籍，相當詭異。

官員指出， 2004年3月1日兩岸條例修正施行，才開始有兩岸單一戶籍制，在此之前的「老中配」依法須在半年內補繳除籍證明，才不會喪失台灣身分。李貞秀直到2025年1月才回湖南申請註銷戶籍，亦即在2024年登記不分區立委時，她仍有中國戶籍，已違反兩岸條例9-1條規定。

官員進一步說，檢視李貞秀所提供的除籍證明，不僅跟一般中配的除籍文件不同，也與當時的法律、實務不符，回溯稱「1993年4月26日嫁入台灣後已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明」。若有虛偽、偽造的話，恐涉犯《刑法》「使公務員登載不實罪」。

他強調，移民署拿到的李貞秀註銷中國戶籍文件，自始自終只有2025年那一次，主管機關以前從未收到過。所以從2004年至2025年3月，李貞秀都有「雙重戶籍」，至於台灣身分是從去年3月起算，也完全不符合立委參選資格，要擔任公職也要依「國籍法」放棄中國籍。

