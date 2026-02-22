美最高法院判決川普對等關稅違憲 黃國昌：台美貿易協定須調整

針對關稅問題，民眾黨新北市長參選人黃國昌呼籲，賴政府應該重新調整台美貿易協定，以免鬧出笑話。（記者賴筱桐攝）

美國聯邦最高法院判決美國總統川普的全球性關稅措施違法，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，台美貿易協定的文本有必要重新調整，因為此文本最重要的基礎已經被聯邦最高法院宣告違法，目前台美貿易協定勢必沒有辦法一字不動的送到立法院審議，否則台灣的立法院將會鬧出很大的笑話。

黃國昌今天偕同新北市議員陳世軒、三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷到蘆洲保和宮參拜祈福，媒體詢問，針對川普的全球性關稅措施遭法院判決違法，賴政府應該如何調整關稅策略？

黃國昌受訪表示，大家在討論這個問題的時候，應該先去看台美貿易協定的文本，這是非常正式的法律文件，如果連法律文件本身都還沒有詳讀就高談闊論，恐怕會失真，而且沒有辦法觸及問題的核心，因此有必要重新調整現在的文本。

黃國昌說，該文本所有的基礎，就是現在被聯邦最高法院宣告川普總統違法所頒布的行政命令，如果台美貿易協定的文本最重要的基礎，已經被聯邦最高法院宣告違法，目前的台美貿易協定勢必沒有辦法一字不動的送到立法院加以審議，否則台灣的立法院將會鬧出很大的笑話。

黃國昌認為，現在討論的文本只能有同意或不同意的選項，但是這個文本本身最重要的基礎，已經被聯邦最高法院宣告違法，他呼籲政府要利用此機會重新檢視過去因為談判過程當中的不透明，有很多產業、勞工農民的意見沒有辦法適時反應，針對這個文本，要重新跟美方加以調整、協商。

