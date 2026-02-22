「最美議員」顏翎熹天天拜年影片藏心機 網笑：字幕君很礙眼

近日適逢春節連假，有「最美議員」之稱的嘉義市議員顏翎熹，也不忘在社群發影片向民眾拜年，她從16日以來每天都透過影片向大家送上祝福。（圖擷自臉書）

近日適逢春節連假，有「最美議員」之稱的嘉義市議員顏翎熹，也不忘在社群發影片向民眾拜年，她從16日以來每天都透過影片向大家送上祝福，不過她在片中雖穿著火辣，但字幕卻不時卡到關鍵位置，讓不少網友笑喊「字幕很礙眼」、「字幕君出來，保證不打你」，意外掀起討論。

議員顏翎熹自除夕以來每天都在粉專發出影片向民眾拜年，她每天都有不同的服裝造型，包含深紅色貼身旗袍、深紅色低胸上衣加西裝外套、低胸挖洞針織上衣，細肩帶拼接長袖紅色上衣等，選用粉色或紅色系不但應景，服裝款式也讓她的亮麗外型及好身材更加吸睛，雖然每則影片都只有10幾秒，但仍吸引大批網友朝聖。

不過相關影片的字幕也不時落在胸前的關鍵位置，不時遮住畫面焦點，讓不少網友在觀看之餘也紛紛歪樓「抱怨」，稱「這字幕位置太剛好了吧」、「第一次深深覺得字幕很礙眼」、「小編是不是故意的？」、「請重新上片，把字幕拿掉，拜託」、「明明咬字都很清楚，為什麼要字幕啦！」也有網友稱「怎麼已經看這影片2小時了」。

顏翎熹自除夕以來每天都在粉專發出影片向民眾拜年，她每天都有不同的服裝造型，包含深紅色貼身旗袍、深紅色低胸上衣加西裝外套、低胸挖洞針織上衣等。（圖擷自臉書）

顏翎熹自除夕以來每天都在粉專發出影片向民眾拜年，不過相關影片的字幕也不時落在胸前的關鍵位置，不時遮住畫面焦點，讓不少網友在觀看之餘也紛紛歪樓「抱怨」。（圖擷自臉書）

