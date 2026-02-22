國民黨籲賴政府重啟關稅談判 王定宇：先問產業界是否同意

民進黨籍外交國防委員會召委王定宇。（資料照）

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。國民黨立法院黨團昨表示，賴政府必須立刻懸崖勒馬、重啟談判；對此，民進黨籍外交國防委員會召委王定宇指出，日、韓和國際上多數國家已經表態，會繼續履約生效執行，不會重啟談判；他也說，台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意吧。

王定宇表示，這兩天有群人造謠攻擊說：「台灣急著第一個跟美國簽關稅協議」，幾乎同一群人從去年8月就不斷攻擊，「別國已經簽完，台灣為什麼那麼慢？」

王定宇說，事實台灣是談的比別國慢一點，而慢的原因是台灣政府連同232條款豁免一併談，台灣屬於適用232條款已調查或正在調查中項目，占台灣輸美金額76％，談判團隊談成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，對台灣經貿是國際公認的大利多，而這個成果不會受美國最高法院這次判決影響，台灣是全球領先取得232最惠國優勢的國家。

王定宇指出，一覺醒來，有沒有發現川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）再次宣布，依據1974年「貿易法」122條款向全球各國課徵15％臨時進口關稅，「還在拿10%攻擊談判結果的，睡醒了嗎？」

王定宇說，台灣當然要審慎因應這些局勢變化，觀察競爭對手國的反應也是一種方式，日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行，不會重啟談判。

王定宇表示，關稅協議影響台灣經貿和千萬勞工甚鉅，不應該拿來當作政黨鬥爭，如果聽一些趙老、翁上人之流的人說的「拉倒不算、重啟談判」，台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意吧。

