中國網友熱議「老高」遭拘留 吳靜怡：凸顯對體制的不信任

近日網路流傳，在YouTube有數百萬訂閱的「老高和小茉」，在從新加坡返回中國探親時，老高（圖左）遭到拘留。（圖翻攝自YouTube）

近日網路流傳，在YouTube有數百萬訂閱的「老高和小茉」，在從新加坡返回中國探親時，老高遭到拘留。媒體人吳靜怡對此發文分析，雖然有網友對此提出疑點，但此事仍持續引發網路熱議，累積已破百萬瀏覽討論，因為這件事凸顯了中共連網紅收入都要管，對於老高「被遠洋捕撈」，在議論的背後凸顯的是對體制的不信任，因為中國政府正大力將手伸向個人錢包，且「遠洋捕撈」的情況也早非第一次。這也讓人們寧願腦補最壞的情境劇本，並擔憂「下一個又是誰？」

吳靜怡在臉書發文表示，老高與小茉的YouTube頻道訂閱數已超過600萬，累積觀看超過23億次，網路驚爆大連市甘井子分局對老高開出約新台幣18億的天價罰單。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡說明，目前網友已經揪出至少3大疑點，包含身份證號碼上海開頭（非大連21開頭）、引用尚未通過的《網絡犯罪防治法》、公文格式與公章不標準。但奇怪的是，即使文件疑點重重，討論卻越燒越旺，至今累積破百萬瀏覽討論，為什麼？

吳靜怡分析，「老高被捕撈」的傳聞會引起如此大的共鳴，不是單一罰單的真假，而是長期累積、對中共體制極度不信任的集體情緒。她也提到，這樣的熱議​跟幾個事件有關。

其一，​個稅逆勢暴漲。2025年前11個月，中國全國稅收收入年增僅1.8%，而個人所得稅卻逆勢暴漲11.5%達1.47兆元。這顯示在企業稅收普遍萎縮之際，政府正大力將手伸向個人錢包！

其二，「遠洋捕撈」氾濫化。2024年底已有超過82家上市公司高層被異地警方抓捕，在廣東，甚至有報告指出近萬家企業遭異地執法；2025年對象從企業家延伸到網路寫手、區塊鏈從業者，甚至討論「星際捕撈」（針對海外定居中國人），並啟動​網紅稅務稽查。甘肅一名30萬粉絲的直播主就被要求補繳181萬人民幣；2026年2月網傳大連公安因「經費缺口巨大」，已對近40名海外YouTuber、部落客下達處罰決定。

吳靜怡直言，今天是老高，明天是不是輪到我？許多中國人在海外打工、做小生意、甚至只是刷手機看影片的普通人，還有沒有安全感？這種「連說書夫妻的錢都要抄」的說法，讓無數普通民眾產生強烈共鳴，這對所有海外華語創作者、甚至所有保留中國戶籍的海外華人，都是警鐘。

吳靜怡在文末也強調，高討論度的背後，就是從于朦朧事件的資訊黑箱開始，讓人們寧願腦補最壞的情境劇本，你的錢不是你的、你的器官不是你的、你的命不是你的，下一個又是誰？

近日網路流傳，在YouTube有數百萬訂閱的「老高和小茉」，在從新加坡返回中國探親時，老高遭到拘留。（圖擷自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法