柯文哲夫婦質疑賴清德老是救人 醫師作家楊斯棓提金句、公式打臉酸爆

民眾黨創黨主席柯文哲近日質疑，總統賴清德行程中頻頻遇到昏倒、身體不適民眾，他自己也是急救專家，卻鮮少遇到類似情況；柯妻陳佩琪也在臉書談及自己從醫35年，在醫院外實際動用專業救人的經驗僅有一次。對此，醫師兼作家楊斯棓直言，救人本是好事，不應被扭曲或貶抑，並引用柯文哲昔日名言「壞人不信好人做好事」反諷，強調政治人物若長期在公共場合活動，遇到突發狀況的機率本就較高。

楊斯棓昨（21）日在臉書發文表示，柯文哲夫婦近來一前一後有意見，明示暗示賴清德怎麼老是有救人新聞。他直言，救人是好事，柯文哲夫婦硬要把好事說成不堪。柯文哲老愛說他當醫師幾十年，別人醫師沒有當很久。其實他當正教授也只當了半年，所以柯文哲夫婦的老師謝豐舟醫師曾經說自己的「P」是大寫的，柯的「p」是小寫的。若從1986年取得醫師執照算起，到2014年參選台北市長為止約29年，但在此之前，多數時間在醫院診間、病房與地下室辦公室內，公開行程本就有限。

他並比較指出，賴清德同樣具醫師背景，擁有醫師、內科與腎臟科專科執照，並曾赴美進修；此外，在擔任總統前，歷任國大代表、4屆立委及2屆台南市長，長期走訪基層、出席公開活動，暴露於公共空間的時間與頻率明顯較高，遇到突發狀況的機率自然增加。

楊斯棓舉例，親民黨主席宋楚瑜過去強調「走動式管理」，長時間深入各地，自然增加遇到突發事件的可能。至於國民黨前主席連戰則連宋的功夫都做不到，「怕皮鞋髒，怕災民手髒，『先洗個手、先洗個手』那鏡頭上的嘴臉，我一生難忘」。

他也提到，日本具醫師背景的國會議員福田徹，曾在一次新幹線上連救兩人，說明在公共空間中，具醫療專業者出手救援並不罕見。

針對陳佩琪「35年來在醫院外僅一次動用專業救人」的說法，楊斯棓表示，不應將個人經驗視為唯一標準。他認為，每個人所處環境不同，經驗自然有別，不能因他人經驗與自己不同，就質疑其合理性，「福田徹不在醫院、卻用的上醫生專業的經驗，人家光是一趟列車就遇上兩次，那你又怎麼說？」

對於「為什麼某些醫師政治人物比較常被報導救人」的疑問，楊斯棓說，答案其實很簡單，「因為他們比較常在公共空間出現。」陳佩琪若想不通，可以想想柯文哲的舊時名言：「壞人不相信好人會做好事」並提出小公式，或許能幫助陳佩琪想通：「公共空間暴露率 × 醫師身分 = 急救事件被看見的機率」。

最後，他強調，任何一個想酸這件事的人可以思考：「如果你的高齡長輩一個人搭高鐵，他/她總有機率突然不舒服，你會不會希望同車廂出現願意相救的人？若希望，對願意出手相救的人，就不該相譏！」

