籲全力守住台美ART 許美華：此時最不缺藍白亂出餿主意

美國聯邦最高法院20日針對美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。對此，在野藍白兩黨21日均要求政府迅速回應。反紫光奇遊團成員許美華昨（21日）晚間發文指出，台灣現在最重要的事，就是如何守住之前談妥、明顯優於其他競爭對手國的台美對等貿易協定（ART）；現在最不缺的，就是在野黨亂罵川普、還亂出餿主意說要翻桌重談，跟美國談判團隊發生任何不需要的變數。

許美華提到，20日傳來美國最高法院宣判川普政府的對等關稅無效，果然台灣立刻出現一堆幸災樂禍、自以為大聰明的後見之明，還有更多用膝蓋反應、毫無國際外交談判概念的白痴言論。美國最高法院以6比3票數判決，川普不得援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅，許美華解釋，這是川普去年4月初宣佈關稅解放日時所引用的條款，但是判決可沒說總統不能用「其他法律」來課關稅。

許美華指出，川普團隊動用1974年《貿易法》第122條，對所有貿易夥伴徵收為期150天的全球進口關稅，稅率是總統最高權限的15%，這也是以前從來沒有動用過的緊急過渡條款，川普用《貿易法》第122條爭取了5個月的時間，來針對不同國家和產業，祭出301與232條款調查。

許美華分析，川普在極端情況下，以總統身份還有最狠的一招是引用1930年代美國在保護主義時期制定的關稅法案、第338條，授權總統只要認定他國「對美國有歧視或不合理限制」，就可直接課徵最高50%的關稅，而且不必事先展開正式調查。許美華解釋，美國最高法院的判決，完全無法阻擋川普政府想要對各國課關稅的政策方向，只是「必須引用的法條不一樣、手段會更複雜但也可能更兇猛」。許強調，現在台灣最重要的就是如何對美國展現誠意，守住之前談妥、明顯優於其他競爭對手國的台美對等貿易協定。

針對藍白反應，許美華認為，藍委賴士葆說應該撤回ART，國民黨還說要重新談判，黃國昌趁機罵了川普一頓，是以為川普團隊面對關稅都沒招了嗎？還是以為美國人是吃素的？以為美國最高法院判決下來，就能趁人之危，跟美國重新協商拿到更佳條件，就真的是自做聰明。

許美華表示，台灣對美貿易中，有76％的出口額，都在232條款的調查範圍內，只有24％的出口額，是在這次對等關稅的範圍內。這也是為什麼《紐約時報》說，台灣輸美以半導體為主，美國最高院的判決，對台灣影響不大。許強調，關稅最重要的不是稅率的絕對數字，而是和貿易競爭對手國的相對優勢，鄭麗君過年前在華府與美國商務部簽下的ART，就是一份明顯優於日韓的協議，「我們幹嘛要重談？現在要求重新談判一定被川普政府討厭被修理，這不是小學生都知道的事嗎？」

許美華強調，現在最不缺的，就是在野黨在此時亂罵川普、還亂出餿主意說要翻桌重談，跟美國談判團隊發生任何不需要的變數；台灣現在要做的，就是守住之前剛簽訂的ART，要維持跟美國談判順利、融洽的氣氛和戰果，展現台灣願意對美國信守承諾，並繼續爭取國際最惠國待遇的決心。最後許美華也奉勸藍白：「藍白廢話不要那麼多，開年之後，立法院趕快通過台美關稅貿易協定吧！」

