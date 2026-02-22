為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    趙少康喊立即廢棄台美貿易協定 胡采蘋一句話酸爆

    2026/02/22 10:31 即時新聞／綜合報導
    美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康（見圖）昨發文稱「立即廢棄台美對等貿易協定」，他還說，立院絕不可以通過該法案，否則就是嚴重失職，「誰敢通過我就到法院告誰」。（資料照）

    美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨發文稱「立即廢棄台美對等貿易協定」，他還說，立院絕不可以通過該法案，否則就是嚴重失職，「誰敢通過我就到法院告誰」。對此財經網紅胡采蘋諷刺，去年趙少康就曾鬧烏龍宣稱台灣的稅率是32%，對於昨日趙少康的說法，胡采蘋也酸「您知道要怎麼提告這種立法院通過的法律嗎？您要打進大法官會議釋憲，不過非常恭喜，現在台灣的大法官會議已經被你們搞死了」。

    胡采蘋在臉書發文指出，趙少康昨表示，立即廢棄台美ART，民進黨政府應反悔，立即收回該協議草案，立法院更不可以通過，否則就是嚴重失職，「誰敢通過我就到法院告誰」。

    胡采蘋諷刺，趙少康在去年也曾出來大吼，說台灣的稅率就是32%，叫行政院不要再騙，稅率都躺在行政院長的書桌抽屜了，是行政院不公佈而已。結果當時的暫行稅率公布出來就是20%，立刻狠打臉。

    胡采蘋批評，趙少康的水準就是這麼的差，永遠搞不清楚事實，當天真的超好笑，她也自稱「台灣第一記仇女本欸米」，並表示自己完全記得當天的畫面，質疑趙少康為什麼還有臉出來講。

    胡采蘋強調，台灣應該要趕快趁川普重啟301調查之前，趕快通過台美ART，不然下一次沒有這麼好的條件了。但她隨即也話鋒一轉，反諷「不過我也不在乎，反正台中彰化工商業界自己不在乎，我們也不用在乎」。

    胡采蘋也諷刺趙少康，「如果您要告到法院，您知道要怎麼提告這種立法院通過的法律嗎？您要打進大法官會議釋憲，不過非常恭喜，現在台灣的大法官會議已經被你們搞死了。恭喜恭喜，得償所願，馬踏飛燕，馬年大吉」。她在文末也酸「怎麼能一開春有這麼歡樂的劇情，太愛你們了」。

    熱門推播