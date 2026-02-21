自提8千億軍購版本 徐巧芯：美國沒賣就不花錢、項目不能流用

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨立委徐巧芯日前提出8千萬軍購特別條例，但國民黨團總召傅崐萁表示，金額不會是8千億。徐巧芯表示，她的版本不僅分門別類也分區（對美、對台）採購，例如規範只能購買海馬士這個項目，若最後美國沒賣（發價），這筆錢就無法流用去購買其它項目，因此8千億是上限，實際上不一定會用到8千億。

徐巧芯表示，她所提案的8千億金額已是上限，內容包括她所了解的美方在整個過程當中，包含尚未公佈第二波、第三波，可能販售給台灣的所有軍購項目（例如無人機防禦系統）。並且對美採購用特別條例，對台採購回歸一般公務預算。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯認為，她的版本是將軍購藍圖拼圖先拼完，否則如果只匡列3500億，美國又丟出新的發價書，不是又要再加一次金額，讓國民黨不斷在軍購議題上面被火烤嗎？在這整個過程當中，國民黨會受到很多輿論或是美方很多沒必要的質疑。

徐巧芯說，她已經把可能會販售的項目全部寫進條例，「如果美國最後沒賣，就沒用錢而已，沒賣就不能流用到別的項目」。例如規範只能海馬士使用的金額，就只能拿去買海馬士，不能拿去買其他東西，8千億就是上限，也可能用不到8千億。

徐巧芯說，藍營從高層到基層都跟美方各種來訪的團體見過了無數次面，據她所知，每次在談到軍購相關的事情，黨內都是抱持很開放、肯定的態度。但如果國民黨實際上提出的條例內容，是讓美方對方誤以為我們在惡刪預算，那先前的所有的對談，都會讓對方覺得說國民黨是不是說話不算話，這是一個很沒有必要的誤解。

黨內立委認為，川普應該想要在3月31日川習會前讓台灣通過軍購特別條例，所以有可能在3月底前完成審查。但徐巧芯則認為，美國那邊有許多不確定性，因此會影響到我國排審的期程和最後提案的版本；如果3月底前審查通過，川習會後是否回出現新的變數？而且美國國會通知軍購發價的項目還會有第二輪甚至第三輪，在這兩個變數下，都會影響提案和排審期程，還是要看黨團在開議後的討論是否有共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法