水獺媽媽變身皮克敏！蘇巧慧三峽老街拜年 曬超萌扮裝照

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日玩手機遊戲「Pikmin Bloom」變成皮克敏粉絲，今早在三峽老街拜年，特地裝扮成黃色皮克敏，模樣相當可愛。（圖擷取自「蘇巧慧」臉書）

由任天堂知名遊戲角色皮克敏延伸的手機遊戲「Pikmin Bloom」在台灣掀起一波熱潮，連民進黨新北市長參選人蘇巧慧也有在玩，她在大年初一在該手遊辦起「PARTY WALK 水獺媽媽巧慧一起散步！」賀新年活動，並於Threads邀集網友一起累積每天的步行數，今天是活動截止日，她共與超過2500位玩家累積逾3200萬步，蘇巧慧今早在三峽老街拜年，特地裝扮成黃色皮克敏，模樣相當可愛。

蘇巧慧日前在社群平台透露，「偷說...我也有在玩皮克敏，其實我覺得皮克敏就是把選戰的『一步一腳印』具象化，沿路種下的花朵、每一隻孵出的皮克敏、每天的步數累積都是我努力的證明」，她並向網友喊話「有沒有人要加入我在新北跑透透的行列啊」。

今天是蘇巧慧發起該手遊散步活動的截止日，蘇巧慧今在三峽老街拜年，特地扮裝成黃色皮克敏，可愛模樣相當引人注目，蘇巧慧於Threads發文說道，「皮克敏走春最後1天，我拿出壓箱寶！謝謝2500+位皮友 陪我春節期間在新北東奔西跑，累積逾3200萬步，果然是一群人走得更遠」。

有幸運跟上的網友說「有跟上～開心」，並秀出自己與蘇巧慧在手遊的虛擬人像同框畫面截圖，也有無緣跟上的網友敲碗表示，「水獺媽媽可以再辦一次散步嗎？」

蘇巧慧指出，皮克敏遊戲就是把選戰的一步一腳印具象化，沿路種下的花朵、每一隻孵出的皮克敏、每天的步數累積都是努力的證明。（圖擷取自「蘇巧慧」臉書）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在大年初一於手遊「Pikmin Bloom」辦起「PARTY WALK 水獺媽媽巧慧一起散步！」賀新年活動，邀集網友累積每天的步行數。（圖擷取自Threads）

跟上蘇巧慧手遊散步活動的網友秀出自己與蘇巧慧在手遊的虛擬人像同框畫面截圖。（圖擷取自Threads）

