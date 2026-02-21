立院開議先審國防預算 綠黨團樂見其成、籲勿將國安當政治籌碼

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

政府提出分為8年期總額暫匡1.25兆元的國防特別預算條例，卻遭在野黨聯手杯葛數月，針對近日立法院正輔院長韓國瑜、江啟臣發出共同聲明態度放軟，民進黨立委莊瑞雄今（21）日表示，國防安全沒有藍綠，只有國家，美方關切的是台灣自我防衛決心與預算執行能力。若朝野真的有共識願意優先排審，民進黨團樂見其成，也會以負責任態度審慎推動。

據立法院程序，本會期於2月24日開議後將進入黨團協商與法案排程階段，3月11日選出召委後，各委員會才會正式啟動實質審查。莊瑞雄今天受訪強調，民進黨團的立場很清楚，在確保程序正義與充分審查前提下，會加速完成條例審議，避免拖延影響對外承諾與國防整備節奏。

針對近期美台關稅或經貿協議波動是否牽動國防預算審查，莊瑞雄明確指出，國防預算與經貿談判屬不同制度軌道，不應混為一談。他呼籲，國家安全不應被當成政治交換籌碼，也不應與其他政策議題綁在一起延宕審議。

針對國防部日前示警，美方已同意供售的首批3案項發價書草案將於3月15日到期，且3月底前需支付首期款。莊瑞雄對此表示，若確實涉及契約時程與履約條件，立法院應更積極加速審議，確保法源與預算額度到位，避免影響建軍節奏與國際信譽。至於是否必須在3月15日前完成三讀，仍須視條例內容、預算編列方式與行政院送案時程而定，但朝野都應正視時間壓力，展現效率與責任。

莊瑞雄強調，國防投資不是一次性政治動作，而是長期戰略布局。民進黨團會以守護國家安全為最高原則，他並呼籲在野黨言行一致，真正以國家利益為重，而非流於政治口號。

