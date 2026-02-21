轟黃國昌「土匪法律邏輯」！ 胡采蘋拆解美稅法真相狠打臉

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

美國聯邦最高法院裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅違憲。民眾黨主席黃國昌對此大讚美國司法獨立、敢向總統說不。對此，財經網紅胡采蘋詳細拆解美國貿易法規，強調課稅權並非國會專有，大法官是判定IEEPA未授權總統課稅，而非全面剝奪行政權的關稅手段，直批黃國昌的說法是「土匪強盜法律邏輯」。

胡采蘋今（21）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，所謂的「美國總統沒有課關稅的權力，大法官會議把課關稅的權力還給國會」，這是一個錯誤的說法，不然2018年開始的川普對中關稅為什麼可以成立，拜登還繼續課？



她指出，「關稅是國會的權力」是指一體適用的關稅稅則，例如1929年著名的「斯姆特-霍利關稅法案 」（Smoot–Hawley Tariff Act），就是由這兩位議員提出關稅法案，1930年國會通過，把本來已經頗高的關稅再往上加，最後經濟急凍，1929大蕭條進一步惡化。然而總統與行政權，包括商務部、貿易代表署這些，他們仍然可以針對各國的貿易壁壘情況，對每一個國家施予不同手段，包括課徵關稅。

胡采蘋舉例，《1974年貿易法第301條》就是著名的301條款，專門處理不公平的貿易條件，給予行政權的手段包括加徵關稅、限制對方進口貨物、撤銷給對方的貿易優惠、停發業務執照與許可證等等，這都是總統的權力範圍。另如晶片稅、鋼鋁稅所依據的《1962年貿易擴張法》第232條，則授權商務部認定進口是否影響國家安全，「這裡是指經濟安全，例如藥品、關鍵礦物這類國家安全物資，商務部一樣擁有課徵關稅、限制進口配額等權力」。

至於川普宣佈未來150天內，將以《1974年貿易法》第122條，一律課徵10%關稅。胡采蘋認為，這一條更是接近川普原意，它賦予美國總統在國際收支失衡的時候，可以短期的課徵關稅、加徵附加稅、限制進口配額。但是它只有150天期限，它的本意應該是讓國會跟上立法。她強調，「『課稅權』並非國會專有，只是行政權要課關稅，它是必須針對每一個國家的貿易壁壘情形，做出針對性的處置，一個一個國家去jusitify你的課稅行動」。

此外，胡采蘋也提到，2018年川普對中國課徵關稅依據的是301條款；拜登總統繼續對中關稅，則是307條款（同一部1974年貿易法的307條）規定，每四年要檢查一次是否貿易平衡了，而拜登總統認為沒有，可以繼續川普的301關稅，「如果行政權沒有課關稅的權力，那怎麼能課中國關稅？」

她直言，這次美國最高法院判定違憲是指「IEEPA國際緊急權力法並沒有給總統關稅權」，是指這部法律沒有授權課稅。那川普目前就是每天鞭打商務部，叫盧特尼克每天加班，生出來一套針對每一個國家的稅率組合理由，完全合乎各種貿易法規。

胡采蘋說，世界各國佔美國便宜多久了，各種離譜的產業保護措施跟屎一樣，台灣想要扶植汽車產業，最後扶植到車商進口中國零組件，在台灣組裝，就符合國產車資格，享受各種國產車保護措施，這就是台灣傾全國60年之力保護汽車的貿易措施的後果，沒有川普關稅壓境，怎麼可能取消，車商是多少政客的父母。

最後，她直言，美國大法官會議做出的決定非常有水準，他們這樣剛直，也是在督促行政權要用更正直的手段去行使權力，讓整個法制體系更加完善、適法性更加充足，而不是暴力濫用、破壞三權分立，「人民需要智商，慎思明辨，不需要黃國昌式的土匪強盜暴民法律邏輯，國家才會蒸蒸日上。沒水準的土匪超速仔人人得而嗆之，國家最大的不幸就是這些廢渣。」

