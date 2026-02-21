美最高法院裁定川普關稅違憲 王定宇揭台灣2優勢：已建最強護城河

民進黨資深外交及國防立委王定宇。（資料照）

美國聯邦最高法院20日以6比3票數，裁定美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收的關稅違憲。對此，民進黨立委王定宇今（21）日表示，面對美國司法與關稅政策波動，外界應先「弄清楚什麼違憲？什麼維持有效？」他強調，台灣已透過談判成功「卡位」，事前取得的穩定協議就是台灣最強的護城河。

王定宇指出，最高法院雖然判定川普援引IEEPA徵收全球關稅違憲，但必須注意的是，針對鋼鋁與半導體的「232條款」及「301條款」依然維持有效。面對判決結果，川普已立即啟動《1974年貿易法》第122條暨後續條款，先對全球徵收效期150天的10%臨時關稅。他分析，川普手上仍維持4項工具來實施對等關稅，包含反制不公平貿易的301條款、針對貿易逆差的122條款、維護國家安全的232條款，以及重啟大蕭條時期法案的338條款。

針對台灣在這一波全球關稅混亂局勢中的處境，王定宇點出台灣具備「制度避險」與「產業底氣」兩大戰略優勢。在制度避險方面，台灣已於今年1月與美方簽署協定，不僅將稅率降至15%，更是全球最先取得「232條款」豁免地位的最惠國待遇，涵蓋鋼鋁、半導體等領域。這項成果確保了232豁免的確定性，讓台灣在全球關稅大亂鬥中成功領先卡位。

在產業方面，王定宇說明，台積電赴美投資是長期的戰略佈局，此舉也成功換取了2.5倍免稅配額的優勢。台灣正利用半導體的絕對優勢與科學園區的發展經驗，持續與美方建立深厚的經貿紐帶，這是台灣產業的「底氣」。

「與其擔心美國司法波動，已達成的穩定協議才是最強護城河」，王定宇強調，台灣必須清楚自身談判結果涵蓋對等關稅與232豁免的實質意義。透過深化的實質夥伴關係，台灣正將這波國際經貿挑戰，成功轉化為市場擴張的紅利。

