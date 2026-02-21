陳佩琪青澀「學生照」曝光！ 驚撞臉這名「國民黨女立委」

陳佩琪。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲近日指出，總統賴清德行程中頻頻遇到昏倒、身體不適民眾，他自己也是急救專家，卻鮮少遇到類似情況；柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文，透露過去在飛機上協助救援的經歷，還曬出一張就讀大學時、被男同學偷偷拍下的青澀照片，沒想到，不少網友認為照片中的陳佩琪「撞臉」國民黨立委徐巧芯。

陳佩琪今日在臉書發文，透露自己數年前從舊金山搭機返回桃園機場，在機上遇到有旅客身體不適、空服員廣播尋求協助、她以醫師身分幫忙解決狀況的經驗。她自謙，雖然自己成績沒有特別好，但還好她還算是個用功的學生，該學的都有學起來，才完成班機上的急救。

貼文中，她也附上一張大學時期的照片表示，這張台大時期在第七講堂上課的舊照，是由當年男同學私下拍下，多年後才傳給她。只見陳佩琪當時一頭及肩黑髮，臉頰明顯比現在更為圓潤，還長著許多青春痘。

不過，照片立刻被一名網友轉至Threads，並表示「好像徐姓立委」。貼文下方，網友紛紛留言：「好像！」、「哇！有像」、「從痘痘看得出來 年輕時火氣就很大」、「真的有點像欸。」

陳佩琪今日在臉書發文，曬出一張就讀大學時、被男同學偷偷拍下的青澀照片。（取自陳佩琪臉書）

立委徐巧芯。（資料照）

