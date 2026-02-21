初五開工迎財神 侯友宜與副市長兵分3路參香祝賀「馬祥厚運」

今天大年初五，新北市長侯友宜前往萬里、汐止地區廟宇發送福袋。（圖由新北市民政局提供）

今天是農曆大年初五開工日，新北市一早除有市長侯友宜前往萬里及汐止地區廟宇參香、發福袋之外，副市長朱惕之、陳純敬也分別前往三峽、林口地區的廟宇拜年，向鄉親祝賀「馬祥厚運」，同時感謝各界宗教團體長期的無私奉獻，成為社會安定的重要力量。

侯友宜今早前往金山財神廟、忠順廟及濟德宮參香，發送「馬上賺錢」福袋，祝福民眾財神到，福氣到，侯友宜表示，今天是正月初五迎財神的好日子，希望藉由財神的力量，為大家在新年帶來好運、大發財，國家經濟蓬勃發展。

請繼續往下閱讀...

陳純敬、朱惕之分別到林口及三峽地區的多間廟宇參香、發福袋，向市民拜年，朱惕之表示，大年初五來到景色秀麗、正氣凜然的三峽行修宮，向關聖帝君參拜祈福，祈求聖示恩主護佑地方，他代表市府祝福全體市民，在馬年都能「馬祥厚運」，人人有正氣、家家有福氣。

新北市民政局指出，春節期間市府團隊與市民一同宮廟走春迎神納福，未來也持續與宗教團體攜手合作，讓善的力量在城市中持續累積，讓新北更宜居、更有情。

新北市副市長朱惕之今到三峽行修宮拜年，向鄉親祝賀「馬祥厚運」。（圖由三峽區公所提供）

新北市副市長陳純敬今到林口洪福宮發送福袋。（圖由林口區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法