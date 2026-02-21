宜蘭市長民進黨人選有譜？ 發言人韓瑩被點名扮「美女刺客」返鄉參選

年底宜蘭市長選舉，民進黨傳出相中發言人韓瑩，扮演「美女刺客」返鄉參選。（圖由民進黨提供）

年底的宜蘭市長選舉，民進黨人選遲未浮上檯面，引發支持者焦慮，現在傳出相中擔任民進黨發言人的宜蘭子弟韓瑩，扮演「美女刺客」返鄉參選。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進今天（21日）回應，目前有6個口袋人選，將在4月底前敲定。

宜蘭市是宜蘭縣最大票倉，被視為全縣12個鄉鎮市的「大房」，市長選情牽動地方選舉的氣勢，具有指標性意義；尋求連任的國民黨籍市長陳美玲，擁有現任優勢，加上選民結構藍大於綠，屬於綠營艱困選區，民進黨人選至今混沌未明。

請繼續往下閱讀...

據了解，民進黨宜蘭縣黨部選對會最近討論宜蘭市長提名人選時，基於勝選考量，希望向中央借將，媒體出身的民進黨發言人韓瑩數度被點名，已透過管道徵詢她返鄉參選的意願。

37歲的韓瑩在宜蘭縣就讀小學及國中，輔大經濟系畢業後進入媒體任職，當過記者、主播，擔任政治組記者期間，多次跟隨當時總統蔡英文出訪，2024年5月從公視離職，7月出任民進黨發言人，她也是行政院政務委員陳金德的外甥女。

知情人士指出，韓瑩在媒體圈服務10多年，又有民進黨中央黨部歷練，外形亮麗且清新形象，若與民進黨宜蘭縣長參選人林國漳搭配，主打年輕有幹勁，有利於開拓中間選民票源，投入宜蘭市長選舉後勢看好。

邱嘉進表示，民進黨宜蘭市長提名人選，黨內期待形象清新、具有相當歷練、拔擢年輕人，各界陸續提供六個推薦名單，縣黨部選對會還在討論及徵詢階段，預計4月底前確定人選，徵召最強候選人參選。

韓瑩（左）與副總統蕭美琴合影。（圖取自hanying218）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法