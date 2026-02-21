喊立即廢棄台美貿易協定！ 趙少康威脅立院不准過：誰敢過我告誰

國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康。（資料照）

美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今日發文喊出「立即廢棄台美對等貿易協定」，他還說，立院絕不可以通過該法案，否則就是嚴重失職，「誰敢通過我就到法院告誰。」文章一出，不少網友傻眼直呼：「先問藍營金主同不同意」、「傳產老闆快看」。

趙少康今日在臉書發文表示，過去他就再三要求民進黨政府要比較負擔關稅與赴美投資的損失孰輕孰重。去美投資1000億美金就是3兆新台幣，可以扶植3萬家中小企業每家1億新台幣，或1萬家每家3億，這其中只要有100家能發展成像鴻海等重要產業，對台灣的貢獻將何其大？

趙少康批，民進黨賴卓政府急急忙忙簽下喪權辱國的賣身契，喪事喜辦還洋洋得意的驕其國人，現在就算川普說要普徵全球各國10%關稅，對台灣威力大減，而且一定也會被告，搞不了幾個月。他質疑，在黑道拿槍逼迫下簽的婚約，在法律上有什麼婚姻效果？同樣在關稅威脅下簽的「台美對等貿易協定」，根本沒有法律效力！民進黨政府應該反悔立即收回該協議草案，立法院更不可以通過，否則就是嚴重失職。「誰敢通過我就到法院告誰。」

文章PO出後引發爭議，網友紛紛留言：「國民黨腦袋不正常」、「老趙真的該退了，腦袋不怎麼好」、「老趙，你要確（定）捏」、「身為投資人看到這篇我很生氣，年後如果台股大崩都要算在你頭上」、「先問藍營金主同不同意」、「傳產老闆快看」。

