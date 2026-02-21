掃街狂被嗆！黃國昌稱「咆哮是不好舉動」 網傻眼：今年最好笑

黃國昌過去近距離對著民進黨立委郭國文咆哮。（資料照，記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分後，近日積極投入新北市長選戰，以及為黨內同志輔選。不過，他在各地掃街時，卻頻頻遭到民眾嗆聲。黃國昌今天表示，不同的政治立場應該好好理性溝通討論，「咆哮這不是很好的舉動」。言論一出，立刻在社群引發討論，不少網友直呼，在立法院最愛咆哮的，「不就是你黃國昌？」

黃國昌昨日在彰化掃街，替二林區縣議員參選人洪雅婷輔選時，一名路過民眾對他大聲嗆「臭俗辣！」結果遭黃國昌身後的工作人員，直接拿未拆封的糖果想塞住他的嘴，氣得民眾一掌將糖果拍落。事情曝光後引發爭議，洪雅婷事後也對此道歉。

對此，黃國昌今早到中和烘爐地參拜、發送發財金前接受媒體聯訪，被問及昨日狀況時表示，當下沒看到具體的互動，不過，過年期間確實遇到民進黨的支持者用不理性、情緒性字眼謾罵，他都希望過年說好話、做好事，沒要製造任何衝突。

黃國昌還說，不同的政治立場，彼此互相尊重，好好理性溝通討論，用這種謾罵性的字眼，過年期間對著志工進行謾罵，甚至咆哮，這不是很好的舉動，但不管怎樣，「我們向來就事論事，我們應對時都是用理性、溫和的態度」。

黃國昌言論一出，立刻被轉至各社群平台，並引發熱議。網友紛紛留言表示：「黃國昌是當大家沒記憶嗎？」、「今年聽過最好笑的笑話耶」、「超諷刺的溫和理性」、「臉皮有夠厚」；更有網友貼出黃國昌過去在各場合大聲咆哮的影片，質問：「最愛咆哮的不就是你黃國昌？」

黃國昌掃街頻遇民眾嗆聲。（資料照）

