注意！「我是OO人」系列粉專 被踢爆是AI轉譯親中媒體文章

滑臉書要小心了！囊括全台各縣市的「我是OO人」粉專，其實有許多是由AI轉譯中天集團、CTWANT等媒體的文章，民眾在網路上瀏覽時要多加注意辨別消息真假。

臉書時事社團「高雄好過日」指出．最近「我是台北人」臉書粉專發文時，忘了刪除「移除敏感字眼，強化台灣在地口語」等AI指令，顯然是利用AI生成與轉譯內容。

「高雄好過日」表示，全台各縣市這類「我是OO人」粉專，許多是由《LIFE生活網》以轉貼新聞、內容農場等手法經營。而《LIFE生活網》本身以提供各類新聞為主，其中大多數都來自中天集團和王道旺台媒體的CTWANT。

另外，《LIFE生活網》平台的經營者為美商全通集團（ALL ACCESS HOLDING GROUP LTD），地址位於內湖區基湖路，但從股權來看缺乏明顯的美商跡象。

「高雄好過日」指出，全通集團關係企業包含從事網路行銷的績碩科技、波仕特科技行銷、年頡科技，這些公司的代表人與最大股東都是「林憲明」，地址也都在內湖同一地點，屬於高度重疊的集團事業。

全通旗下除了《LIFE生活網》之外，關係網站或粉專還包含「就是愛寵物Pet Group」、「每日健康Health」、「ENews網路新聞」、「Pollster波仕特市調網」、「1758一起玩吧社群網」、「UrlAD部落格廣告聯播網」、「噓！傳媒Sheeee社群網」。

「高雄好過日」表示，從年頡科技在104人力銀行開出的「社群小編」職缺中，可以一窺其社群運作過程，亦即要求小編「跟上時事，腦洞大開，用AI文字、AI圖片、AI影片工具產出有趣內容，協助超過100個粉專的發文與素材創作」。

從上述內容來看，這些粉專其實就是利用主要來自中天的即時新聞，以AI製作出貼近在地使用者口吻的圖文，雖然尚無法釐清該集團的客戶與金流來自何方，但至少可以確定「我是OO人」粉專大量使用AI生成，可被置入特定資訊。

