為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲才酸賴清德頻遇民眾昏倒 陳佩琪自曝飛機上救人經驗

    2026/02/21 13:16 即時新聞／綜合報導
    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    總統賴清德18日台南走春，遇到身體不適民眾上前協助。民眾黨創黨主席柯文哲對此指出，他自己也是急救專家，很少遇到民眾昏倒，卻見賴清德頻頻遇上，「從統計來看很怪」。對此，柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文，自曝幾年前搭飛機時遇上緊急狀況，自己以醫師身分上前協助的經驗。

    陳佩琪今日在臉書發文表示，2018年4月時，她和女兒去美國佛州參加壁報展，回程從舊金山要飛桃機時，才剛起飛兩小時，空服員就廣播徵求乘客中是否有醫師身分者，她表明身分後，隨即被領去頭等艙診治一名要去桃機轉乘回越南的老婦人，問病史才知道老婦有長期嚴重氣喘病史，身上自備的藥品用了之後都沒用，不停發喘，好在機上急救箱內找到相關藥品，她立刻幫對方施打。

    回到自己的經濟艙沒多久，空服人員又來告知，老婦人醒過來了，表示還是不舒服，於是陳佩琪又再去看老婦人，並施打另一支類固醇藥。下機後，她詢問空服人員對方還好嗎？空服人員則回應，打第二針後，老婦就睡得很好，下機前還表示非常舒服，已經不喘了。

    陳佩琪也說，還好她還算是個用功的學生，該學的都有學起來，才有長榮班機上的急救。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播