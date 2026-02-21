柯文哲才酸賴清德頻遇民眾昏倒 陳佩琪自曝飛機上救人經驗

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

總統賴清德18日台南走春，遇到身體不適民眾上前協助。民眾黨創黨主席柯文哲對此指出，他自己也是急救專家，很少遇到民眾昏倒，卻見賴清德頻頻遇上，「從統計來看很怪」。對此，柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文，自曝幾年前搭飛機時遇上緊急狀況，自己以醫師身分上前協助的經驗。

陳佩琪今日在臉書發文表示，2018年4月時，她和女兒去美國佛州參加壁報展，回程從舊金山要飛桃機時，才剛起飛兩小時，空服員就廣播徵求乘客中是否有醫師身分者，她表明身分後，隨即被領去頭等艙診治一名要去桃機轉乘回越南的老婦人，問病史才知道老婦有長期嚴重氣喘病史，身上自備的藥品用了之後都沒用，不停發喘，好在機上急救箱內找到相關藥品，她立刻幫對方施打。

請繼續往下閱讀...

回到自己的經濟艙沒多久，空服人員又來告知，老婦人醒過來了，表示還是不舒服，於是陳佩琪又再去看老婦人，並施打另一支類固醇藥。下機後，她詢問空服人員對方還好嗎？空服人員則回應，打第二針後，老婦就睡得很好，下機前還表示非常舒服，已經不喘了。

陳佩琪也說，還好她還算是個用功的學生，該學的都有學起來，才有長榮班機上的急救。

