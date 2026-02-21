為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇巧慧發第3支影片騎上大漢溪堤外便道 談填河造陸整治大漢溪

    2026/02/21 11:56 記者黃政嘉／新北報導
    蘇巧慧今早出席三峽長福巖清水祖師廟活動，另受訪談第3支政績影片。（記者黃政嘉攝）

    蘇巧慧今早出席三峽長福巖清水祖師廟活動，另受訪談第3支政績影片。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天於社群平台推出第3支政績影片「大漢溪堤外便道篇」，看到她在堤外便道上騎車分享政績，蘇巧慧今受訪表示，這部片談「填河造陸」，用創新方法整治大漢溪，而且加固堤防，甚至開通大漢溪堤外便道，三重到鶯歌地區有快速平穩的道路可直接到達，且僅30分鐘，她想告訴大家，她能提出新的方法，解決民眾的老問題。

    蘇巧慧今推出「會做事、事做對」第3支政績影片「大漢溪堤外便道篇」，片中分享這條2024年7月全線通車、許多新北人每天通勤的堤外便道，源自蘇巧慧爭取中央66.4 億元經費「填河造陸」後，才克服10餘年來缺乏腹地的瓶頸，不但整治了河川，也補齊大漢溪左岸交通的「最後1塊拼圖」，現在三重到鶯歌只需30分鐘。

    蘇巧慧表示，這項建設是她看見鄉親辛苦，「用新方法解決老問題」的1項重大成績。大漢溪堤外便道早於時任台北縣長蘇貞昌任內規劃，但其中「樹林段」因河水沖刷，缺乏開發腹地受阻，導致「有頭、有尾、沒中間」的狀況長達10餘年，且過去民眾往返三鶯須繞行樹林環漢路，該路段平均每年發生287件交通事故，她強調，樹林段完工後，有效分流了環漢路3成車量，並提升行車安全。

    她指出，自2016年上任立委後，她便與時任議員陳世榮緊密合作，並多次邀集相關單位會勘，2019年與行政團隊共同提出創新工法「移除右岸淤積、加固左岸堤防」，不但整治長久以來的水患威脅，也為堤外便道爭取到寶貴的興建空間。同時，她也與立委吳秉叡合作，向中央爭取到關鍵預算，包含57億元「大漢溪疏濬加固工程」，以及9.4億元「堤外便道串聯計畫」，興建全長7.4公里的道路，銜接新莊鐵路橋至鶯歌館前路。

    蘇巧慧今早出席三峽長福巖清水祖師廟活動時受訪表示，未來她將陸續推出更多政績影片，讓大家看見她做事的態度跟方式，是最能夠讓新北有新未來的好成績。她另強調，「溫暖，創新，會做事」不只是口號，而是實實在在的執行力。

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天於社群平台推出第3支政績影片。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天於社群平台推出第3支政績影片。（蘇巧慧辦公室提供）

    熱門推播