    初五強攻台中！ 柯文哲率隊宮廟走春 橫掃4大選區選戰提前升溫

    2026/02/21 11:29 記者許國楨／台中報導
    柯文哲（右二）今天上午到台中太平區太和宮參拜走春。（記者許國楨攝）

    柯文哲（右二）今天上午到台中太平區太和宮參拜走春。（記者許國楨攝）

    大年初五春節氣氛仍濃，民眾黨前主席柯文哲率隊大陣仗走訪台中市宮廟參香祈福，一口氣橫掃多個選區，被視為提前為2026地方選戰暖身的重要行程，從今天上午開始，車隊與支持人潮在廟埕間移動，拜廟也拜人氣，選戰煙硝味在年節氛圍中悄然升溫。

    近期政壇重量級人物接連南下台中，包括賴清德與卓榮泰相繼現身替何欣純助勢，柯文哲選在初五「開工」，地方人士分析，象徵回應意味濃厚，也展現民眾黨積極搶攻中台灣的企圖心。

    柯文哲今天上午首站來到太平區太和宮與大新坪福德宮，此區由市議員江和樹及其團隊強力動員，現場除發放限量發財金外，更以300份限量燈籠吸引親子族群，鎖定年輕與家庭選民的意圖極其鮮明。

    隨後柯文哲轉往北屯區芒果樹福德宮，與爭取民眾黨市議員提名的台中市前新聞局長吳皇昇合體，接著安排至陳清龍昔日選區豐原慈濟宮，最後將至西屯日興宮與已獲黨提名參選西屯市議員的小草女神劉芩妤同台，除參拜祈福，現場也將發放新春小物，地方參選新秀集體亮相，更讓外界解讀為布局意味濃厚的政治舞台。

    柯文哲與民眾合影互動。（記者許國楨攝）

    柯文哲與民眾合影互動。（記者許國楨攝）

    柯文哲發送限量版小禮物。（記者許國楨攝）

    柯文哲發送限量版小禮物。（記者許國楨攝）

