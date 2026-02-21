為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川普關稅遭判違法 翁曉玲喊天佑台灣：喪權辱國協定喊停

    2026/02/21 11:27 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    美國聯邦最高法院裁判川普政府無權實施對等關稅政策，認為美國「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權總統有徵收關稅的權力。國民黨立委翁曉玲表示，今天初五迎財神，財神爺就送給全球一個大禮。川普關稅於法無據，那甫簽署的「台美對等關稅貿易協定」，立法院應無再審查的必要，「天佑台灣！這份喪權辱國的貿易協定得以即時喊停」。

    翁曉玲指出，雖然川普宣稱他是為處理非法毒品流入以及龐大且持續的貿易逆差等二項威脅，而援引前法所定的因對措施，但美國聯邦最高法院多數法官並不接受他的說法，最終以6比3的票數，裁定川普課徵全球對等關稅是違法、違憲的。

    翁曉玲說，令人讚賞的是，川普任內提名的兩位大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）明確反對川普的關稅政策，展現了司法人超然獨立的風骨。

    翁曉玲說，川普政府課徵關稅既然於法無據，那麼甫簽署完成的「台美對等關稅貿易協定」自當失所附麗，立法院應無再行審查的必要了，「天佑台灣！這份喪權辱國的貿易協定得以即時喊停」。

    翁曉玲說，希望民進黨政府別懦弱、悶不吭聲，不敢對台美協定的合法性提出質疑，應像本訴案中那幾家美國中小企業看齊，要有不具威脅恐嚇和拒絕Say No的勇氣，而非坐以待斃。

