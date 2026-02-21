嗆聲民眾被志工往嘴塞糖 黃國昌：遇民進黨支持者謾罵 台灣社會撕裂嚴重

民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕同中和區市議員參選人陳怡君到中和烘爐地參拜、發送發財金。（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天在彰化拜廟仍被不少民眾嗆聲，甚至有志工用糖果塞嗆聲民眾嘴巴，黃國昌今天受訪回應，他並沒有親眼看到昨天具體的互動狀況，他強調，過年時間遇到民進黨的支持者用不理性、情緒性字眼謾罵，他都希望過年說好話、做好事，沒要製造任何衝突，他感慨台灣社會怎麼被撕裂這麼嚴重，「想藉由對立跟衝突來謀取政治利益，對台灣絕對是傷害」。

黃國昌今早到中和烘爐地參拜、發送發財金前接受媒體聯訪，對於昨天在彰化遇到民眾嗆聲，被志工用糖果塞嘴巴，民眾黨是會否加強與民眾應對？黃國昌表示，昨天在彰化，志工朋友跟民眾具體的互動情況，老實說「我並沒有親眼看到」，但民眾黨立場非常清楚，大罷免已經結束，過去這1年，民進黨撕裂社會，造成社會對立跟衝突，這樣的舉動應該停止。

黃國昌指出，不同的政治立場，彼此互相尊重，好好理性溝通討論，用這種謾罵性的字眼，過年期間當中對著志工進行謾罵，甚至咆哮，這不是很好的舉動，但不管怎樣，「我們向來就事論事，我們應對時候都是用理性、溫和的態度」，絕大多數志工回應時，都是祝對方新年快樂，沒有回罵或有其他情緒性字眼。

面對接二連三的嗆聲，心情上是否受到影響？黃國昌回應，其實心情倒沒有受到什麼特別的影響，因為這種情緒其實從去年就一直累積、延續到今年，比較感慨的是台灣社會怎麼會被撕裂這麼嚴重，就像民眾黨前主席柯文哲說賴清德為什麼要把台灣搞得四分五裂，難道民進黨真的希望台灣社會剩下互相謾罵跟叫囂？怎樣弭平社會傷痕，降低對立衝突，好好就事論事來討論公共政策，這才是台灣目前需要的。

媒體另問及何時推出下波政見？之前有藍白共同政見計畫，是否有跟藍營繼續進行接觸？黃國昌表示，他的政見都按部就班推出，下禮拜開工後又會有新的政見發表會，至於跟國民黨的共同政見，「我們還是持續地進行交換意見跟溝通，大部分都已擬定，就看挑雙方都認為適當的時間點，共同向台灣社會報告。

