民眾嗆黃國昌竟遭用糖塞嘴 詹凌瑀批羞辱選民：不顧衛生、不尊重人權

民眾黨主席黃國昌近日積極投入新北市長選戰，不過他到各地掃街拜票時卻頻頻遭到民眾嗆聲，昨日甚至有志工用糖果塞往嗆聲民眾嘴巴，引發網路批評，媒體人詹凌瑀也質疑，這種完全不顧衛生、不尊重人權的粗暴行徑，不僅傲慢、無理更是毫無民主素養，若民眾黨繼續放任黨工這樣羞辱選民，遲早會在政治版圖上徹底泡沫化。

詹凌瑀在臉書發文直言，黃國昌巡迴秀不是拜年，是大型顧人怨實境秀。她表示原本以為是去市場討紅包，結果變成人人喊打的「臭俗辣」？黃國昌在彰化掃街，再度解鎖「走到哪被嗆到哪」的新成就。

詹凌瑀批評，面對民眾的不滿，民眾黨不但沒有半點反省，竟然還進化出令人目瞪口呆的「粗暴餵食秀」。看到民眾黨工為了護主，竟然直接把「連包裝都沒拆」的糖果硬塞進嗆聲阿伯的嘴裡，到底是什麼層次的傲慢與無禮？原來民眾黨的溝通方式，就是讓反對者「閉嘴塞糖果」？

詹凌瑀質疑，這種完全不顧衛生、不尊重人權的粗暴行徑，活生生體現了這個政黨的基因：傲慢、無理、毫無民主素養。一個只會靠拉仇恨值、製造對立來刷存在感的政黨，連市場阿伯都看不下去。

詹凌瑀在文末也指出，如果民眾黨繼續放任黨工這樣羞辱選民，只顧著沉溺在自己的同溫層裡，這種「顧人怨」的仇恨政治，「遲早會讓你們在政治版圖上徹底泡沫化」。

