    首頁 > 政治

    川普關稅違法 黃國昌：期待賴清德清楚告訴國人如何因應

    2026/02/21 10:18 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌今早偕同中和區市議員參選人陳怡君到中和烘爐地參拜。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今早偕同中和區市議員參選人陳怡君到中和烘爐地參拜。（記者黃政嘉攝）

    美國最高法院20日裁定川普總統的關稅政策無效，川普將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，民眾黨新北市長參選人黃國昌今早到中和烘爐地參拜受訪表示，期待賴清德總統清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應，他強調，此次台美經貿談判，跟民進黨主張要讓國會跟公民社會充分參與有相當大的距離，談判過程，若能多徵詢國內各方不同意見，為人民爭取最好的利益，這個時候不失為一個好的時機點。

    黃國昌今接受媒體聯訪表示，美國聯邦最高法院清楚宣告川普沒辦法依照IEEPA國際緊急經濟權力法來苛加關稅，在此狀態下，目前台美所簽訂的經濟貿易協定，它的基礎已經喪失，期待賴清德總統能清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應。

    他說，對立法院來講，民眾黨的立場是會站在人民的立場，理性評估，但問題是現在這個互惠的經濟貿易協定最重要的基礎已經喪失，在經貿市場當中，大家追求的是一個穩定跟安定性，突如其來的變化，不僅是台灣，相信對世界各國都造成相當大的衝擊，在這樣的劇烈變動下，之前所簽訂的台美貿易協定是不是有機會在這個時候重新進行調整，反映國內的產業、勞工以及農民過去在這段時間因為資訊欠缺所無法反映的意見，都值得民進黨政府審慎因應。

    媒體提問，是否擔心台灣因此白白投資很多？黃國昌表示，持平的說，這次對美的經貿談判，跟過去民進黨所主張的，在事前跟事中，要讓國會跟公民社會充分的參與有相當大的距離；至於美國聯邦最高法院的這個判決，持平而論，相信也不是任何人可以在事前都可以精準預測，但這也反映在整個談判過程當中，若能多徵詢國內各方不同的意見，團結台灣，為人民爭取最好的利益，這個時候不失為一個好的時機點。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今表示，期待賴清德總統清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今表示，期待賴清德總統清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應。（記者黃政嘉攝）

