黃國昌讚美國司法遭反嗆！ 吳靜怡揭關稅真相：你最沒資格談違憲濫權

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

美國聯邦最高法院20日裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅違憲，對此，民眾黨主席黃國昌大讚美國司法獨立、敢向總統說不，卻遭媒體人吳靜怡反嗆「最沒資格談違憲濫權」，痛批黃國昌在台推動法案才遭憲法法庭部分判違憲，更指出關稅戰僅是「換戰場」，台灣半導體仍具優勢。

吳靜怡今（21）日在臉書發文表示，黃國昌急著跳出來批川普政府是「違憲濫權」，「初五開工，你怎麼不照照鏡子？」美國最高法院以6:3認定，川普援引 IEEPA對各國加徵「對等關稅」未獲法律授權，因此相關關稅被判無效。黃國昌凌晨發文稱「美國至少展現什麼是獨立司法」，但諷刺的是，他在台灣高談川普「濫權」之前，應先面對自己曾站在第一線硬挺的多項法案，憲法法庭不只曾裁准暫時處分，之後更判決部分違憲、部分合憲，「讓自己過年期間像是過街老鼠，去哪裡拜年，就被嗆到哪裡，所以，全世界最沒資格談「違憲濫權」的，恐怕就是黃國昌了」。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，半導體不是躲過關稅，是換了戰場，IEEPA退場、232進場，市場要重新定價？最高法院6:3的判決，抽掉了川普「對等關稅」的法源，但川普動作很快，立刻祭出《1974貿易法》122條款的「全球一律10%」作為150天的過渡方案，這代表工具換了，從緊急權力的「直接加徵」，轉為貿易法的「法定程序」；節奏變了，關稅戰進入232條款與301條款的長期抗戰，此類工具雖範圍較窄，但程序穩定，未來可能成為主要壓力來源。

她強調，半導體產業並非完全躲過關稅，而是戰場轉移，IEEPA廣泛壓力退場，232條款國家安全針對性關稅持續進場；台美框架協議已明定232條款優惠，美國投資設廠者可享配額豁免，建廠期間最高進口2.5倍新產能免稅，完工後1.5倍仍享優惠稅率（或上限15%），目前IEEPA廢止反而移除對於科技半導體業的不確定性，短期利多。

吳靜怡分析，整體而言，這是川普貿易政策挫敗後的過渡期，新10%全球關稅一視同仁，對日韓台等已簽框架協議的盟友相對有利，各國企業都開始著手加速盤點報關紀錄，也盡速把握150天窗口調整全球供應鏈，目前市場定價似乎沒什麼大幅重置，但需重新評估232條款可能擴大的風險。

最後，吳靜怡說，川普雖然失去了「隨插即用」的加稅籌碼，但未來3-6個月，美國將透過雙邊談判要求盟友強化美國供應鏈，台灣憑藉半導體的不可替代性，在這一波「換戰場」的賽局中，已經搶佔了優勢位階！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法