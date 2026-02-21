關稅被擋川普援用貿易法加徵10％ 蔡正元：急病亂投醫恐被告

前立委蔡正元。（資料照）

美國最高法院裁定美國總統川普的對等關稅違法後，川普緊急援用1974年「貿易法」第122條款，對所有進口貨加徵10%關稅。前立委蔡正元表示，這個做法還是病急亂投醫，因為該條款動用前提必須是美國面臨嚴重的國際收支赤字，但這個前提並不存在；川普緊急援用的前提不當會被告上法院，最後會灰頭土臉。

蔡正元指出，第122條款規定，實施附加關稅的期間最長只能150天，所以只能課到今年的7月。再者122條款的動用前提必須是美國面臨嚴重的國際收支赤字，已對美元和美國經濟穩定構成重大威脅，目前這個前提並不存在。

請繼續往下閱讀...

蔡正元表示，美國雖然有「貿易赤字」，但沒有「國際收支赤字」，目前美元也沒有嚴重的貶值危機，美國經濟也沒有不穩定的問題。例如美國整體失業率比中國低，美國GDP成長率比歐洲和日本高，美國的通貨膨脹還算溫和。川普緊急援用122款的前提不當，還是會被告上法院，最後還是會灰頭土臉。

蔡正元說，美國最大的問題反而是關稅太高，但這個問題又是川普自己造成的。這就是爲什麼去年年初他就斷定，川普關稅是王安石變法，一事無成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法