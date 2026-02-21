川普關稅被擋！黃國昌大讚美國司法 周軒舉「憲法法庭」秒打臉

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。民眾黨主席黃國昌立刻轉發消息，並表示「勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法」。不過，政治工作者周軒立刻重提2024年台灣憲法法庭案例表示：「台灣司法公正性的破壞者還在稱讚別人家的司法很公正？這是什麼黑色幽默嗎？」

周軒今日在臉書發文表示，黃國昌日前帶了民眾黨一行人到華盛頓自拍，回來開了場記者會，神神秘秘的說他聽到了很多美國人跟他講的，都是台灣政府不願意講給人民的，在野黨要負責撐起這個國家。沒多久他為了營造自己的下一個舞台，跟國民黨蕭旭岑一搭一唱，變成反美哼哈二將，一個說AIT處長谷立言跟華盛頓的意見不一樣，一個說谷立言處長不過就比科長大一點。

周軒指出，黃國昌發了一篇文罵川普「違憲濫權」，盛讚美國的司法「令人尊敬」。可是，2024年，台灣的憲法法庭做出判決，把「黃國昌、翁曉玲」兩位「法學專家」的「國會擴權法案」，八成以上的條文通通判決違憲。黃國昌的態度卻是：「憲法法庭的公正性有問題，我邀請大法官來跟我辯論。」

周軒說，回顧黃國昌2024年在憲法法庭上被尤伯祥大法官電到語無倫次的樣子，那畫面簡直不忍直視。所以後來憲法法庭就被黃國昌加上翁曉玲聯手拆掉了，過了一個「憲法訴訟法修正案」，卡死憲法法庭。

周軒嘆道，台灣有一整年的時間，都沒有辦法落實「令人尊敬的司法」。還好大法官自救，否則台灣的人民權利不知道還要被踐踏多久？「然後可笑的黃國昌，現在居然在盛讚美國的司法令人尊敬？笑死人了，台灣司法公正性的破壞者還在稱讚別人家的司法很公正？這是什麼黑色幽默嗎？」

周軒表示，原本想說可以靠美國之行裝一下「只有我可以跟華盛頓談」，後面發現這樣不行，馬上跳反變成反美大將。「一個為了眼前利益不斷打臉自己的人，就是黃國昌。」他也批，不斷打臉自己的黃國昌，現在只剩下提供政壇笑話素材的功能了。

