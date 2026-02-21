黃國昌稱川普違憲濫權 張育萌：嚴厲指控能爭取到什麼利益？

美國聯邦最高法院做出判決，指「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權美國總統川普徵收關稅。民眾黨主席黃國昌（見圖）稱勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。（資料照）

美國聯邦最高法院做出判決，指「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權美國總統川普徵收關稅。民眾黨主席黃國昌稱勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，黃國昌身為第二大在野黨的黨主席，在旋風訪美後卻又突然指控川普違憲濫權，他也質疑「這種嚴厲的指控，能為台灣爭取到什麼樣的利益？」

張育萌在臉書發文指出，黃國昌到底哪來的勇氣，直接說川普是「違憲濫權的總統」？他表示在民主社會，當然可以替川普辯護，也可以表態討厭川普。但黃國昌見獵心喜，立刻用「勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法」為題，想暗諷台灣的憲法法庭，明明已經被藍白癱瘓，為什麼還可以做出違憲判決。

張育萌批評，問題是，黃國昌身為立法院裡，第二大在野黨的黨主席。黃國昌想傳達的訊號難道是，民眾黨在旋風訪美後一個月，突然指控川普是「違憲濫權的總統」？

張育萌直言，「我實在看不出，這種嚴厲的指控，能為台灣爭取到什麼樣的利益？這個黨的國際部要不要乾脆直接廢掉？」

