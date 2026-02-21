為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌稱川普違憲濫權 張育萌：嚴厲指控能爭取到什麼利益？

    2026/02/21 11:59 即時新聞／綜合報導
    美國聯邦最高法院做出判決，指「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權美國總統川普徵收關稅。民眾黨主席黃國昌（見圖）稱勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。（資料照）

    美國聯邦最高法院做出判決，指「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權美國總統川普徵收關稅。民眾黨主席黃國昌（見圖）稱勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。（資料照）

    美國聯邦最高法院做出判決，指「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權美國總統川普徵收關稅。民眾黨主席黃國昌稱勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，黃國昌身為第二大在野黨的黨主席，在旋風訪美後卻又突然指控川普違憲濫權，他也質疑「這種嚴厲的指控，能為台灣爭取到什麼樣的利益？」

    張育萌在臉書發文指出，黃國昌到底哪來的勇氣，直接說川普是「違憲濫權的總統」？他表示在民主社會，當然可以替川普辯護，也可以表態討厭川普。但黃國昌見獵心喜，立刻用「勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法」為題，想暗諷台灣的憲法法庭，明明已經被藍白癱瘓，為什麼還可以做出違憲判決。

    張育萌批評，問題是，黃國昌身為立法院裡，第二大在野黨的黨主席。黃國昌想傳達的訊號難道是，民眾黨在旋風訪美後一個月，突然指控川普是「違憲濫權的總統」？

    張育萌直言，「我實在看不出，這種嚴厲的指控，能為台灣爭取到什麼樣的利益？這個黨的國際部要不要乾脆直接廢掉？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播