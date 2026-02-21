美最高法院判川普關稅違法 胡采蘋：後續還有得看

美國最高法院週五（20日）裁定川普總統的關稅政策無效，川普表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社資料照）

美國最高法院週五（20日）裁定川普總統的關稅政策無效，川普表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。財經網紅胡采蘋發文表示，判決的意思是指「用這個法律課關稅是違憲的」，但川普政府還是會將手上的行政命令組織一下，應該還是湊得出一套課稅依據。她也直言，尊重大法官會議的裁決，這是一個國家的憲政最高機制，並暗批藍白「不要像那些小丑，憑一點點人數優勢就鑽漏洞去癱瘓扭曲最珍貴的憲政機制」。

胡采蘋在臉書發文表示，其實最高法院的判決，是否決了川普引用IEEPA國際緊急權力法，大法官們認為這個法案並沒有授權總統課關稅的權力，用這個法律去課關稅是違憲的。她認為川普會用301條款，或者各種其他行政法規，包含商務部所有局長科長們都會出動，把他們手上的行政命令組織一下，應該也還是湊得出一套課稅依據。

胡采蘋說明，大法官會議的判決是指「你用這個法律課關稅是違憲的」，但其實美國總統一定搞得出其他行政手段去課稅，然後再打一輪地方法院、上訴法院、最高法院，一路再打進憲政法庭。所以還有得看。

胡采蘋也提到，「嗚嗚嗚嗚人家的國家有大法官會議呢，憲政法庭有在運作呢！親英國很怕英國會生氣的美國聯邦黨在1812戰爭以後就滅了呢」。

胡采蘋在留言處也強調，尊重大法官會議的裁決，這是一個國家的憲政最高機制，不要像那些小丑，憑一點點人數優勢就鑽漏洞去癱瘓扭曲最珍貴的憲政機制，可恥可笑該死。她也點名「翁曉玲、黃國昌」是「罪人」。

