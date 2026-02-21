春節選戰熱度不減 吳靜怡：黃國昌衝突聲量暴衝、柯文哲脫離跑道

吳靜怡分析，黃國昌的暴衝聲量來自「超速、臭俗辣」等衝突字眼，主要靠對抗事件驅動，南下彰化走春遭嗆聲，並爆出志工「拿糖塞嘴」爭議，衝突本身就把聲量推到峰值，但同時也把「失控成本」放大。（資料照）

年底將舉行九合一選舉，各縣市選戰陸續開打，媒體人吳靜怡指出，在春節期間政治熱度不減，在新北、台中、台南、高雄等4都的候選人也各自有不同的宣傳策略。其中黃國昌的暴衝聲量來自「超速、臭俗辣」等衝突字眼，主要靠對抗事件驅動，而柯文哲雖擁有聲量，但完全脫離選戰跑道，民眾黨看起來比較像是來亂場的政黨。至於國民黨方面，鄭麗文路線成為國民黨地方選舉的最大隱患。

吳靜怡在臉書發文分享「馬年四都前哨戰，春節數據選戰動態分析！」，她表示今年過年期間政治熱度不減，拜廟、發福袋是最接近選民日常生活的「情緒場域」，無論是回娘家、開工前夕的焦慮與期待，都會把政治人物推進家庭群組和社群，從除夕到初四這5天，四都的市長參選人，已經用不同戰法把選戰提前開打，分為三種戰法：接班背書型（行政同框）、廟口續航型（密集走春）、議題衝突型（空戰槓桿）。

吳靜怡指出，新北市正式成為三方賽局，不是「誰最有名」，而是「誰能把聲量變成票」！她表示新北人口最多，但不是單純三強鼎立；蘇巧慧已徵召，宮廟發福袋、社群「新北走春」鎖定年輕家庭；李四川2月底請辭投入，侯友宜公開「並肩作戰」，藍營期待跨雙北治理；黃國昌維持藍白合模糊，掃街遭「超速仔」嗆聲，聲量依賴爭議但基層組織待補。

吳靜怡分析，黃國昌的暴衝聲量來自「超速、臭俗辣」等衝突字眼，主要靠對抗事件驅動，南下彰化走春遭嗆聲，並爆出志工「拿糖塞嘴」爭議，衝突本身就把聲量推到峰值，但同時也把「失控成本」放大，過年這種溫馨場域，衝突也會變成反感的放大器。

至於蘇巧慧關聯性的有「蘇貞昌、賴清德、蔡英文、蕭美琴」不只和名人同框，推出「會做事、事做對」系列短影片，把年節加上了「政績短影音」。李四川走春發福袋、拜廟行程持續曝光，並與蔣萬安同框走春的畫面強化「雙北治理、工程型」印象，讓「跨市治理能力」成為討論點。

至於台中市的部分，吳靜怡形容「國民黨內戰外溢，民進黨趁連假後段做長尾」。她表示台中有一個很關鍵的訊號，那就是江啟臣在台北市的關注度高於台中市，江啟臣呈現「全國化人物」特徵，而楊瓊瓔、何欣純相對更像「在地化競爭」。

吳靜怡指出，江啟臣獲前縣長廖了以「唯一支持」，再加上韓國瑜到台中走春而獲得高度關注，在豐原慈濟宮等行程發放春聯、互動曝光，帶動江啟臣在年節期間衝頂。楊瓊瓔自信民調會贏過江啟臣，走春參拜與發福袋行程同樣集中在年節廟口場域，媒體以「台中最早起跑」等敘事包裝其聲量。何欣純長尾增長與賴清德合體、客廳會有關，其中，與蕭美琴一同在豐原慈濟宮發福袋、拜廟，把「女性政治領袖加持」轉成與江啟臣競爭的熱點。

台南市的部分，則是「民進黨裂縫成為話題，派系整合後本土優勢明顯」。吳靜怡指出，陳亭妃過年期間有與賴清德總統一同發福袋，再加上主委身體不適的嘔吐事件，讓陳亭妃聲量產生爆衝且波動較大，雖有總統賴清德在台南走春參拜，但同場域出現「黨內人士未現身」的政治解讀，民進黨危險訊號不是謝龍介多強，而是民進黨內部「互信缺口」被過年放大。

至於謝龍介相對平穩，但上限受限，與韓國瑜同場走春發春聯，議題延伸到「特別條例、預算」等攻防論述，把年節場域導回政治對決，另外，出現易經卜卦謝龍介現乾卦氣勢升，獲得網友好奇。

高雄市的選戰，一邊是「交棒同框」，一邊是「廟宇走春」，勝負看誰先把熱度轉成組織！吳靜怡表示，陳其邁在永安宮參香發福袋行程同框賴瑞隆，加上總統賴清德對「未來要幫中央」的公開語言，讓高雄強化「接棒」的想像，帶動賴瑞隆整體氣勢。

至於柯志恩公布並執行密集走春路線、主打「馬上有錢」小紅包與過爐影片，在社群形成可複製的分享素材。高雄這一局，短期看同框，長期看組織；誰先把春節五日的熱度，轉成「里鄰系統、宮廟系統、社團系統」三線合流，誰就更接近勝利。

吳靜怡也分析，三黨黨主席母雞的氣勢，賴清德穩穩跑出地方版圖，結合蔡英文、蕭美琴、卓榮泰打出一波氣勢。黃國昌則讓爭議和衝突持續外溢，從新北擴及到彰化，國民黨參選人提早自主脫離中央，北部找上蔣萬安、中南部找了韓國瑜。柯文哲擁有聲量，但完全脫離選戰跑道上，民眾黨看起來，終究還是比較像是2026年大選來亂場的政黨，而鄭麗文路線卻成為國民黨地方選舉的最大隱患。

吳靜怡指出，鄭麗文路線成為國民黨地方選舉的最大隱患。（資料照）

