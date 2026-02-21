為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    看板遭吐檳榔汁不到1天破案 竹市北區議員擬參選人戴振博選擇和解

    2026/02/21 08:12 記者洪美秀／新竹報導
    參選看板遭吐檳榔汁不到1天破案和解，新竹市北區議員擬參選人戴振博選擇溝通，並與吐檳榔汁涉案人達成和解，並感謝警方迅速偵破。（照片取自戴振博臉書粉專）

    新竹市北區市議員擬參選人戴振博發現位在鐵道路二段的競選看板遭人惡意吐檳榔汁破壞，經報警處理後，警方不到1天已將涉案者傳喚到案說明，這名男子坦承是一時衝動，才做出不理性的舉動。戴振博得知後選擇面對、溝通，最後與對方達成和解，他也感謝警方的迅速偵破此案，也籲透過溝通與理性對話，縮短政治與市民的距離。

    戴振博提到，這名涉案男子已到案說明，對自己吐檳榔汁毀損看板的行為很後悔，並坦言是因一時衝動，才做出不理性的舉動。戴振博說，此事件反映的，不只是單一行為，而是社會對政治長期累積的疑慮與距離感。但他選擇面對、溝通，而非對立。他與對方理性對話後已達成和解，他也提醒對方，城市的公共空間屬於每位市民，乾淨整潔的市容需要市民共同維護。

    他也認為，政治信任的建立，是長期、持續、可被檢驗的行動。接下來，他會持續努力，逐步縮短政治與市民之間的距離。並感謝在此事件中給予關心與支持的朋友，並感謝警方的專業與效率。

