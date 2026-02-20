為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    迎財神日 陳亭妃引立筊故事喻神明庇佑、謝龍介盼政黨輪替

    2026/02/20 22:13 記者王俊忠／台南報導
    民進黨台南市長參選人陳亭妃（右四）到南區喜樹萬皇宫上香祈福。（陳亭妃服務處提供）

    民進黨台南市長參選人陳亭妃（右四）到南區喜樹萬皇宫上香祈福。（陳亭妃服務處提供）

    大年初四迎財神，民進黨台南市長參選人陳亭妃拜年行程馬不停蹄，安排多個拜廟行程，希望把平安、好運送給鄉親，她透露大內石子瀨天后宮19日晚間擲出立筊與她有關的小故事，意味神明也護佑她選市長。對手、國民黨立委謝龍介年初四未排公開行程，但從年初一到初三一連3天拜廟走春，希望台南能政黨輪替。

    從除夕到年初三，陳亭妃陪著總統賴清德、副總統蕭美琴、市長黃偉哲到廟宇走春、發福袋；年初四則安排不同型態的民眾接觸行程，跑了溪北到市區5座廟宇，從市場到廟宇、再從廟宇到商圈，民眾的熱情，充滿暖心；民眾對她的加油，充滿力量。

    陳亭妃透露，尤其在大內區石子瀨天后宮主委楊文達告訴她一段小故事，19日晚間有1位小妹妹擲筊、擲出「立筊」，有請示媽祖是否有何含意？媽祖說是和隔天來訪的人士有關、要特別表示歡迎之意。而這立筊在她20日上午上香祈福、發完福袋後，就恢復原狀。聽到這段小故事，內心真的只有感恩、感謝眾神保佑。

    謝龍介的3天拜廟走春，串連府城、溪南到海線各區，向鄉親賀年，年初二到永康大灣廣護宮陪同立法院長韓國瑜發送春聯給鄉親們。

    謝龍介表示，拜年現場很多「龍粉」排隊與他合照，還有遠從日本來的粉絲也在排隊之列。他向民眾喊話說，新的一年兩岸只要和平不要戰爭，可以在科技與經濟上良性競爭；台南綠色執政33年，期待實現政黨輪替，為府城注入新活力，讓台南great again。

    民進黨台南市長參選人陳亭妃到佳里區中山市場向民眾拜年、熱情互動。（陳亭妃服務處提供）

    民進黨台南市長參選人陳亭妃到佳里區中山市場向民眾拜年、熱情互動。（陳亭妃服務處提供）

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右三）到中西區普濟殿上香祈福。（謝龍介服務處提供）

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右三）到中西區普濟殿上香祈福。（謝龍介服務處提供）

    國民黨台南市長參選人謝龍介到廟宇拜廟，民眾紛與他合影留念。（謝龍介服務處提供）

    國民黨台南市長參選人謝龍介到廟宇拜廟，民眾紛與他合影留念。（謝龍介服務處提供）

