竹市北區議員參選人戴振博看板遭惡意破壞 已報警處理

民進黨新竹市北區議員參選人戴振博的看板遭吐檳榔汁惡意破壞，他表示已報警處理。（記者洪美秀攝）

農曆春節期間，有意投入年底地方選舉的擬參選人紛紛懸掛看板，增加選民的印象。民進黨新竹市北區議員年底預計提名3席，有現任市議員楊玲宜和林士凱、戴振博及曾國維等4人有意願參選，據了解，綠營北區議員提名預計4月辦理初選民調，隨著初選將至，參選人之一戴振博今天（20日）發現，其位在鐵道路2段的宣傳看板遭人惡意破壞，繼先前同址帆布被割破，今天再發現看板人像臉部被噴吐檳榔汁，威脅針對性強烈。戴振博嚴厲譴責此行為，強調文明社會不容卑劣手段，已向警方報案。

戴振博說，農曆過年期間本應是闔家團圓、祥和之時，卻發生有心人士刻意針對他的看板進行侮辱性的破壞。從早前的割破帆布到今天的檳榔汁攻擊，明顯是針對性的惡意行為。他發現後，已立即向竹市警方報案，並完成相關蒐證，後續將由竹市警察局依法查緝，追究肇事者責任。

請繼續往下閱讀...

去年擔任新竹雙罷領銜人，且是立院總召柯建銘助理的戴振博了解他的身分可能會受到對手刻意攻擊，但他認為，若對其政治立場有不同看法，歡迎大家理性討論。但也強調，健康的民主選舉應比拚政見與服務，而非測試法律底線，希望各界共同守護竹市優質的民主選舉風氣。

民進黨新竹市北區議員參選人戴振博的看板遭吐檳榔汁惡意破壞，且不是第一次，他表示已報警處理。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法