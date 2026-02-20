慘！彰化人分享黃國昌行程喻「送肉粽」 網笑：中部人才懂

網友將黃國昌行程比做「送肉粽路線」。（取自Threads）

民眾黨主席黃國昌大年初四南下彰化走春，有彰化網友分享民眾黨彰化縣黨部公布的黃國昌行程表，並呼籲鄉親「請避開以上時段及地點，以免被沖煞到」。粉專「Mr.柯學先生」分享相關訊息直呼︰「只有中部人才懂」，不少網友也笑翻，表示：「生人勿近」、「真的很像」。

「Mr.柯學先生」今日在粉專分享表示，有彰化人直接把黃國昌彰化行程比喻成「送肉粽路線」，他直呼：「我快笑死！只有中部人才懂。」貼文下方網友紛紛表示：「好好笑，生人迴避」、「一路到海邊丟了」、「拍咪阿無誤」、「真的只有中部聽的懂的」、「黃國昌行程=送粽路線沒錯」；還有彰化網友表示：「早早就避開了！大過年不要遇到拍咪啊」、「有夠恐怖，晚點要避開不去了」。

據悉，「送肉粽」是台灣彰化沿海地區盛行的一種極具神秘色彩的喪葬習俗，核心目的是透過法會，將亡者所遺留下的「煞氣」沿著路線送往海邊火化，藉此確保地方平安、鄰里不會受到驚擾。儀式前，家屬會提前公布路線圖。當晚，沿途民宅會關門窗、貼上符咒，街道也會暫時淨空。地方流傳若在路上撞見隊伍，千萬不能好奇圍觀。若不小心迎面遇上，建議跟隨隊伍走一段路，再到廟宇尋求法師協助避邪。

黃國昌的彰化行程並不順遂，他今日前往彰化縣二林仁和宮參拜，並在二林第一公有市場掃街，結果又遭民眾嗆聲。有工作人員直接拿糖塞往嗆聲民眾的嘴巴，馬上被他一掌拍飛，引發衝突。

