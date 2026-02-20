為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓榮泰大年初四偕陳品安發福袋 允打造苗栗成觀光大縣

    2026/02/20 15:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    卓榮泰大年初四偕同陳品安發福袋，允打造苗栗成觀光大縣。（記者蔡政珉攝）

    行政院長卓榮泰於今日大年初四展開「迎財神」祈福行程，卓榮泰抵達苗栗後分別在卓蘭鎮峨崙廟、三義鄉天后宮偕同民進黨提名的苗栗縣長參選人陳品安發放總統福袋，卓榮泰也表示，將會打造苗栗為觀光大縣。

    卓榮泰中午抵達峨崙廟後，他致詞時強調「有回家的感覺」，他強調卓蘭為水果重鎮，為台灣柑橘、葡萄、楊桃與水梨的盛產地，且他前往參觀卓蘭觀光農村，感受到皆具特色值得多住幾晚品味，享受苗栗各個地方的人文色彩。卓榮泰也說，傳統農業要升級為智慧的農業，苗栗縣莊園有特色，還要把農業加上藝術、讓藝術感染農業。

    卓榮泰轉往三義天后宮時說，到天后宮有3個目標，第一個是與大家一起迎財神，祝家家戶戶大賺錢、大大小小多平安健康；第二個則是祈求天上聖母庇佑大家像過去一年，致力國家的經濟發展，卓榮泰說，去年經濟成長率達到8.63%，是15年來最高，感謝大家的努力；第三個目的則是總統賴清德特別指派他與陳品安議員替總統發放福袋，祝福大家、也分享喜氣。

    卓榮泰也提到，透過陳品安極力爭取，衛福部立苗栗醫院急重症大樓21億預算由中央全額負擔，在均衡台灣面向下，苗栗縣有所不足就用最快的速度補齊；卓榮泰也說，已編列12億浪漫台3線以及客庄的創新計畫已經分配，希望苗栗不僅是農業的大縣、水果的故鄉，也能成為觀光大縣。

