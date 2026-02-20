中國男菲律賓分屍竟假冒台人！ 周軒轟：醜化台灣的全球「超限戰」

台灣護照示意圖。（資料照）

菲律賓馬尼拉華人區近日驚傳分屍命案，警方逮捕1名持有台灣護照的黃衣男子，引發當地媒體報導「台灣人涉案」。我國刑事局駐菲聯絡官與駐菲代表處查證後確認，該名兇嫌實為中國籍人士，其持有的台灣護照係透過網路購買的偽造文件。政治工作者周軒對此痛批，這是中國在全世界醜化台灣的「超限戰」行為。

周軒今天（20日）在臉書發文表示，日前曾分享過關於中國籍配偶與台灣人、中國犯罪集團在台灣收購台灣護照後，轉賣牟利的新聞。如今另外一種犯罪手法出現，中國人在國外殺人後，拿出1本在網路上買到的「假造」台灣護照，說自己是「台灣人」。

他進一步指出，本月15日馬尼拉華人區有民眾發現1只藏有分屍遺骸的藍色塑膠桶，震驚全菲。菲律賓警方先是逮捕1名涉嫌協助運屍的華人，19日再拘捕1名主嫌，因其持有偽造的中華民國護照且自稱台灣人，導致菲媒第一時間刊登錯誤訊息。

駐菲律賓代表處隨即發布聲明澄清，經面談查證，該名嫌犯不僅無法提供有效身分證字號，更坦承自己來自中國，供稱護照是在Telegram上非法購得，證實其台灣身分屬於冒用。該偽造護照上不僅有明顯竄改痕跡，英文姓名拼音還採取中國漢語拼音。

周軒不禁痛批，「這真的太無恥了」。中國人整天說台灣是中國的一部分，結果在國外犯罪的時候居然還會知道，去買1本假台灣護照說自己是台灣人？諸如此類的事情，都是中國刻意在全世界醜化台灣的「超限戰」行為。

最後他也呼籲，台灣的護照世界好用，千萬不要貪圖小錢把自己的護照拿去賣，任何要你提供護照資料的要求也都要小心再三，面對中國這種無恥至極的國家，台灣人真的沒有隨便的本錢。

