    首頁 > 政治

    初四連趕7場廟宇發紅包 陳其邁展現高人氣

    2026/02/20 13:46 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（中）、賴瑞隆（中右）在草衙朝陽寺參香，並擺出超人力霸王手勢。（高市府提供）

    今（20）日大年初四迎財神，高雄市長陳其邁持續走春參香行程，一天連趕7場，陸續走訪前鎮、小港、林園、大寮、大樹、仁武及鳥松區的廟宇，不少民眾搶著與他合影，陳其邁強調，高雄已展現城市經濟轉型與科技發展的豐碩成果，將持續為市民福祉打拚。

    陳其邁從大年初一起，連續四天進行走春參香行程，今天上午分別前往前鎮草衙朝陽寺、小港鳳儀宮、林園清水寺，下午預計再走訪大寮朝中宮、大樹九曲堂北極殿、仁武福清宮、鳥松琅環宮，現場發送高雄「超人精神一馬當先」開運小紅包，向市民拜年。

    陳其邁在朝陽寺致詞時指出，前鎮區已從傳統重工業與拆船業，成功轉型為高科技AI產業重鎮。市府於亞洲新灣區投入逾200億元總預算，推動軟體園區二期建設，不僅吸引輝達（NVIDIA）Taipei-1算力中心進駐，更匯聚IBM、鴻海等國際企業，結合台積電落腳高雄，展現城市經濟轉型與科技發展的豐碩成果，這也是全體市民與市府共同努力的成就。

    陳其邁強調，在推動產業升級同時，市府也全力建構完善交通與文化建設，克服困難達成輕軌成圓目標，如今搭乘人次大幅成長；同時，捷運黃線已正式動工，紅線更持續延伸至林園。此外，市府積極向中央爭取小港外海南星計畫，結合高雄國際機場、先進的第二貨櫃中心及亞灣高科技中心，打造具備海空雙港優勢的國際級樞紐。

    立委賴瑞隆今天也陪同陳其邁參香，陳其邁說，市政建設的進步需要一棒接一棒延續，這是全體市民的共同期待，由衷感謝鄉親5年來對市府團隊的堅定支持，他並祝福市民在馬年成功順遂、馬上幸福、馬上賺錢，新年平安如意。

    陳其邁發送高雄「超人精神一馬當先」開運小紅包。（高市府提供）

    陳其邁展現高人氣，市民搶著與他合影。（高市府提供）

