黃國昌彰化掃街 有贊聲也有嗆「滾蛋、臭俗辣」

民眾黨主席黃國昌到二林第一市場分送發財金。（記者劉曉欣攝）

民眾黨主席黃國昌今天（20日）前往二林仁和宮參拜，並到二林第一公有市場進行掃街發送發財金，有支持者大喊「黃市長」，也有路過的民眾怒吼「滾蛋」，機車騎士喊出「臭俗辣」，引來工作人員拿出糖果試圖要塞住嘴，讓騎士更加不滿，騎車離去前大喊「臭俗辣，再見」！

黃國昌今天從上午9時許到下午6點都在彰化縣進行走春，共安排二林鎮、員林市、和美鎮與彰化市共8個點進行掃街參訪，分別為二林第一市場、二林仁和宮、員林福寧宮、員林光明街、和美街長宿舍、彰化南瑤宮、彰化開化寺，以及彰化市民族路的春節市集。

黃國昌今天到二林第一市場進行掃街，有民眾拿手機開直播，當場要簽名。但也有來市場採買的民眾，不滿的大吼「滾蛋」。有位機車騎士路過開轟「臭俗辣」，隨後又騎回來再補一句「臭俗辣」，引來陪同黃國昌掃街分送糖果的工作人員，則隨手拿出糖果要試著塞住騎士的嘴，讓騎士大罵「用東西塞住」，在離去前丟下「臭俗辣，再見」。

由於黃國昌今天下午將走訪彰化南瑤宮、彰化開化寺與春節市集，身為南瑤宮管理人的彰化市長林世賢表示，他沒有收到邀請，也沒有被告知到訪的訊息，他今天下午先是陪同民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月在花壇文德宮發放福袋，接著到春節市集進行「市長蔥油餅」愛心義賣， 如果碰到黃國昌到市集，會請他吃「市長蔥油餅」。

