柯文哲宜蘭拜廟輔選民眾黨縣長參選人陳琬惠 聚焦經濟政見

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天到宜蘭縣南方澳南天宮參拜祈福。（記者江志雄攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天（20日）到宜蘭縣廟宇參拜祈福，為民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠造勢輔選。

柯文哲一行人首站抵達南方澳南天宮，向媽祖參拜之後，發放「發財金」給參香信眾，並與支持者合影，因適逢春節連假，南方澳南天宮香客絡繹不絕。

柯文哲受訪時說，此行來為陳琬惠加油打氣，順道檢視競選團隊有沒有哪些問題，也拜訪產業界大老，作一些連結，「了解他們在產業方面遇到什麼困難，我們要怎麼解決」。

陳琬惠說，她的政見裡面，最重要還是經濟這一塊，因此安排地方產業大老拜訪行程，希望在產業發展上盡份心力，對於縣長參選人而言，首重政見跟牛肉，縣府應針對產業界需求制定政策提供協助。

陳琬惠說，柯文哲擔任台北市長任內，為她上了很好的一堂課，即「要做人家需要的」，執行力還是最重要，利用春節連假了解宜蘭產業需求，感謝地方大老撥空會面，提出寶貴意見。

柯文哲（左2）偕同民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右1）與支持者合影。（記者江志雄攝）

