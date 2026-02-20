開箱「國寶」金門高粱 藍委合體秀調酒賀新春

國民黨立委陳菁徽、陳玉珍、黃仁一起開箱被譽為「國寶」的金門高粱酒，並親自動手調酒，為年節增添新意。（圖由陳菁徽辦公室提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新年時節，國民黨立委陳菁徽、陳玉珍、黃仁一起開箱被譽為「國寶」的金門高粱酒，並分享不同的調酒，為年節增添新意，讓更多人看見金門高粱酒的多元可能與創意喝法。也提醒大家年節期間若與親友飲酒同歡，務必注意健康與安全，切勿過量飲酒及酒後駕駛。

黃仁還加碼介紹阿美族情人袋的功用，女生被男生愛慕，就把檳榔放在情人袋，陳玉珍笑說，黃仁的情人袋很滿，收了一定不只一顆；結果黃仁是將手機放在情人袋裡，令人莞爾。

請繼續往下閱讀...

陳菁徽表示，為了替金門縣長候選人陳玉珍宣傳金門在地代表性產業，特別邀請對品酒相當有研究的黃仁委員一同參與，3人透過調酒的方式，嘗試開發金門高粱酒更多元、年輕化的飲酒方式。陳玉珍也表示，近年金門高粱已與各地酒吧合作，嘗試以高粱作為基酒推出各式調酒。

在調酒環節中，陳菁徽介紹自己的高粱調酒是，將金門高粱與乳酸飲料以1比2的比例調配，讓高粱酒多了一分酸甜順口；黃仁則分享他的「秘密武器」，以烈酒搭配分解茶，中和酒精的刺激感，同時帶出淡淡茶香。陳玉珍也表示，立委不只要會按表決器，似乎也要「斜槓」會親手調酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國民黨立委陳菁徽、陳玉珍、黃仁一起開箱被譽為「國寶」的金門高粱酒，並親自動手調酒，為年節增添新意。（圖由陳菁徽辦公室提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法