綠營高市議員初選吹起「本人」風 吸引選民目光

簡煥宗（左）在路口拜票時，旁邊出現「本人」字樣的關東旗，一旁為尹立。（簡煥宗提供）

民進黨高雄市議員初選，預計從3月2日起展開電話民調，現任議員與新人吹起一股「本人」風 ，在路口拜票時，旁邊紛紛出現「本人」字樣的關東旗，甚至還有「本人」的競選背帶，吸引選民目光、加深印象。

民進黨高雄市長初選告一段落，確定由賴瑞隆出線之後，緊接著市議員初選即將登場，預計從3月2日起，展開電話民調。需要初選的選舉區域，求連任的現任議員跟新秀都早已開始在路口拜票，爭取選民支持。

旗鼓鹽選區爭取4連任的現任議員簡煥宗，在路口拜票時，旁邊出現「本人」字樣的關東旗，甚至還有「本人」的競選背帶；首次參選左楠區的罷韓4君子的尹立，則是戴著「本人」的髮箍；大岡山區邱志偉子弟兵蔡秉璁，是背著「本人」的小關東旗；而爭取連任的前鎮小港議員黃彥毓，跟簡煥宗一樣旁邊有「本人」的關東旗；不用初選的無黨籍議員張博洋，則是在外套加上「本人」兩個字。

簡煥宗表示，追劇是他的舒壓方式，會用「本人」字樣的關東旗跟競選背帶，是受到日劇的影響，覺得應該會吸引選民目光。結果先吸引黃彥毓的目光，黃彥毓也跟著做「本人」的關東旗，他看到簡煥宗本人的關東旗，就覺得可以吸引選民注意，就跟著做了，效果不錯。

戴著「本人」髮箍尹立表示，因為他兩個助理，一個快190公分，另外一個也是身材魁梧，選民常常看不到他本人，所以現在公開活動都會帶著「本人」的髮箍。

第一次參選的蔡秉璁說，因為是新人，許多第一次見到的鄉親常常會問說「你是本人嗎？」所以作了這個旗子，背在背後讓選民增加印象。

無黨籍議員張博洋解釋說，穿著印有本人的外套，是因為很多選民都把他認為是助理，所以外套上面加了「本人」兩個字。

黃彥毓手持「本人」的關東旗。（黃彥毓提供）

新人蔡秉璁「本人」。（記者葛祐豪翻攝）

張博洋的外套加了「本人」兩個字。（張博洋提供）

