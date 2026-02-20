為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營高市議員初選吹起「本人」風 吸引選民目光

    2026/02/20 11:09 記者葛祐豪／高雄報導
    簡煥宗（左）在路口拜票時，旁邊出現「本人」字樣的關東旗，一旁為尹立。（簡煥宗提供）

    簡煥宗（左）在路口拜票時，旁邊出現「本人」字樣的關東旗，一旁為尹立。（簡煥宗提供）

    民進黨高雄市議員初選，預計從3月2日起展開電話民調，現任議員與新人吹起一股「本人」風 ，在路口拜票時，旁邊紛紛出現「本人」字樣的關東旗，甚至還有「本人」的競選背帶，吸引選民目光、加深印象。

    民進黨高雄市長初選告一段落，確定由賴瑞隆出線之後，緊接著市議員初選即將登場，預計從3月2日起，展開電話民調。需要初選的選舉區域，求連任的現任議員跟新秀都早已開始在路口拜票，爭取選民支持。

    旗鼓鹽選區爭取4連任的現任議員簡煥宗，在路口拜票時，旁邊出現「本人」字樣的關東旗，甚至還有「本人」的競選背帶；首次參選左楠區的罷韓4君子的尹立，則是戴著「本人」的髮箍；大岡山區邱志偉子弟兵蔡秉璁，是背著「本人」的小關東旗；而爭取連任的前鎮小港議員黃彥毓，跟簡煥宗一樣旁邊有「本人」的關東旗；不用初選的無黨籍議員張博洋，則是在外套加上「本人」兩個字。

    簡煥宗表示，追劇是他的舒壓方式，會用「本人」字樣的關東旗跟競選背帶，是受到日劇的影響，覺得應該會吸引選民目光。結果先吸引黃彥毓的目光，黃彥毓也跟著做「本人」的關東旗，他看到簡煥宗本人的關東旗，就覺得可以吸引選民注意，就跟著做了，效果不錯。

    戴著「本人」髮箍尹立表示，因為他兩個助理，一個快190公分，另外一個也是身材魁梧，選民常常看不到他本人，所以現在公開活動都會帶著「本人」的髮箍。

    第一次參選的蔡秉璁說，因為是新人，許多第一次見到的鄉親常常會問說「你是本人嗎？」所以作了這個旗子，背在背後讓選民增加印象。

    無黨籍議員張博洋解釋說，穿著印有本人的外套，是因為很多選民都把他認為是助理，所以外套上面加了「本人」兩個字。

    黃彥毓手持「本人」的關東旗。（黃彥毓提供）

    黃彥毓手持「本人」的關東旗。（黃彥毓提供）

    新人蔡秉璁「本人」。（記者葛祐豪翻攝）

    新人蔡秉璁「本人」。（記者葛祐豪翻攝）

    張博洋的外套加了「本人」兩個字。（張博洋提供）

    張博洋的外套加了「本人」兩個字。（張博洋提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播