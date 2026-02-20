化身一日外送員 藍委廖偉翔上線送餐

立委廖偉翔化身一日外送員上線送餐。（立委廖偉翔辦公室提供）

立法院院會1月三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定外送平台業者給予外送員的每單基本報酬，換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。新法自公布後6個月實施。

國民黨立委廖偉翔為了更深入了解外送員的真實工作情況，化身「一日外送員」穿上裝備、騎上機車到第一線，從等餐、找路到與時間賽跑，全程親身體驗外送員的工作節奏與壓力。他表示，「看似只是騎車送餐，但實際做了才知道，每一單都不簡單。」

廖偉翔表示，外送員不僅要與時間賽跑，還必須面對複雜路況、等待取餐的不確定性，以及準時送達的壓力。他坦言，短短幾趟配送，就能感受到外送員長時間奔波的不容易，也讓人更深刻體會這份工作的價值。

體驗過程中，廖偉翔也與外送員交流，了解第一線工作者對於收入穩定性、工作安全與制度保障的看法。他指出，外送產業已成為現代城市不可或缺的一部分，支撐著無數人的日常生活，但相關保障仍有精進空間，讓外送員在努力工作的同時，也能獲得更完善的保障。

廖偉翔強調，外送員不只是「送餐的人」，更是撐起城市運轉的重要角色。他說，「每一份準時送達的餐點背後，都是與時間賽跑努力的成果」，希望外送專法上路後，讓每一位穿梭在城市中的外送員，都能在更安全、更有保障的環境安心工作。

