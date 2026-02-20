連續3年排隊領紅包排第一 侯粉一馬當先搶頭香

新北市長侯友宜（左）與每年排隊領紅包搶頭香的魏先生合影。（記者翁聿煌攝）

20日是農曆大年初四，民間習俗的「接神日」，新北市長侯友宜前往土城五殼先帝廟、中和廣濟宮、福和宮及永和保福宮參香並發放福袋，在五穀先帝廟排隊等候市長發紅包的魏先生今年已經是連第5年領取，近3年更是起個大早排第一個搶頭香，他笑說，每年排第一領紅包福氣滿滿、平安順心。

侯友宜第一站就到五穀先帝廟參拜，等在廣場領紅包的民眾已經站了一大排，第一個來的魏先生6點就到場等候，他表示自己家住在板橋，5年前在土城震安宮排隊等領市長紅包領出興趣，接著每年都先蒐集市長發紅包的地點時間資訊，包括今年在內，已連著3年排在第一名。

由於侯友宜今年即將卸任市長，看到又是排在第一名的魏先生，兩人開心握手，並且在他5年來蒐集的紅包手板上簽名合影留念。

侯友宜表示，大年初四是迎接眾神回歸的重要日子，接神就有好運，開門就會見喜，就會豐衣足食、歲歲平安，走訪各地重要信仰中心，除向眾神祈福，也希望為城市迎來滿滿福氣，同時發放「馬上賺錢」福袋，祝福市民新年快樂、賺大錢。

新北市民魏先生每年排隊領市長紅包，並製作手板做紀念。（記者翁聿煌攝）

