大甲鎮瀾宮國運「撥亂反正」 卓榮泰：台灣不要亂、就不用「撥」

行政院長卓榮泰（中）在豐原武德宮說，神明的啟示，台灣不要亂，就不用「撥」，而且不要亂。（記者黃旭磊攝）

台中大甲鎮瀾宮昨晚11點抽出「中上」國運籤，解籤人稱今年國運是撥亂反正，對此，行政院長卓榮泰今天上午由民進黨台中市長參選人、立委何欣純陪同，到豐原武德宮發放總統福袋，卓榮泰說，神明的啟示，台灣不要亂，就不用「撥」，而且不要亂。

今天20日是馬年新春大年初四，卓榮泰上午9時半進入豐原武德宮參拜祈福，媒體提問大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤，要「撥亂反正、求共識」，卓榮泰說，神明的啟示，接下來就是要國人來努力，他希望台灣不要亂，就不用「撥」，而且不要亂，就會非常的有秩序。

卓榮泰強調，新的一年，大家往好的方向想，往好的方向做，「我們也會往好的方向走」。

卓榮泰說，今天大年初四是傳統拜財神補財庫大日子，要代替總統賴清德來發福袋給民眾，他與何欣純站再一起，加起來就是「國泰民安，欣欣向榮」，迎財神補財庫，台中本來就是很大的財庫，台灣傳統精密製造業就在台中。

行政院長卓榮泰、民進黨台中市長參選人、何欣純彎身放總統福袋給幼童。（記者黃旭磊攝）

