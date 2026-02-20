為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    挖掉賴蕭名字！阿北初一割毀服務處春聯 黃瓊慧公布畫面：已報警

    2026/02/20 10:47 即時新聞／綜合報導
    桃園市議員黃瓊慧服務處張貼正副總統的春聯在大年初一被破壞。（擷取自黃瓊慧Threads）

    桃園市議員黃瓊慧服務處張貼正副總統的春聯在大年初一被破壞。（擷取自黃瓊慧Threads）

    農曆春節期間，不少民眾會在家門口貼上春聯迎接新年喜氣，然而社群平台卻傳出春聯遭人破壞事件。民進黨桃園市議員黃瓊慧就公布監視器畫面指出，大年初一有男子持美工刀割毀其服務處門口張貼的總統府春聯，甚至挖掉總統賴清德與副總統蕭美琴姓名，強調已報警處理。

    黃瓊慧昨天（19日）在社群發文表示，17日早上7時多，服務處監視器拍到一名阿北將貼在門口的「七喜春來」春聯先割上2刀，隨後折返再對另一張春聯下手，並刻意挖掉總統賴清德與副總統蕭美琴的名字，她不禁痛批「真的很惡意」，並強調已向警方報案。

    面對外界質疑是否自導自演，黃瓊慧則反駁「是腦洞多大才會說這種話？」並指出即便鄰居張貼桃園市長張善政的春聯「馬吉來」，也不可能動手破壞別人的春聯，「說我自導自演的人要不要出來道歉？」

    事件在社群引發討論，有網友比對其他案例指出，近期多起春聯遭割事件都集中在名字處，手法相似；也有人呼籲應依法究辦。另有人在網路上反映，自家或路邊張貼的總統府及前總統蔡英文春聯亦遭破壞。

    在 Threads 查看

    民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

