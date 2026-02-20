高雄市長選戰過年提前開打 賴瑞隆、柯志恩狂拜廟

賴瑞隆（紅衣）過年狂拜廟，緊跟陳其邁。（圖擷自賴瑞隆臉書）

高雄市長選戰農曆春節提前開打，民進黨賴瑞隆初一到初三狂拜廟，跟隨市長陳其邁發送小紅包，3天跑了22場，今天（19日）初四預計再跑7場，簡直是鐵人行程；國民黨柯志恩不遑多讓，初一至初三跑了12場。

賴瑞隆贏得民進黨高雄市長初選後，目前公開行程以緊跟市長陳其邁為主，爭取曝光度。新春期間，不少民眾會到廟裡參拜消災祈福，祈求好運與福氣，陳其邁每天也安排多場拜廟參香與發放小紅包行程，從南到北跑遍高雄各區，吸引大批民眾等候領取紅包，盼討個新春好彩頭，賴瑞隆除了每場都現身「跟好跟滿」外，更加碼安排拜廟行程。

據統計，賴瑞隆初一、初二各跑了8場拜廟參香活動，初三跑了6場 ，總計已跑了22場，今天（19日）初四預計再跑7場，期間並與總統賴清德、副總統蕭美琴同框，選民與他的互動熱絡。

以昨天初三為例，賴瑞隆一早從北高雄海線出發，沿途走訪永安、茄萣、湖內和路竹。賴說，感受到大家的熱情，讓他整天都充滿動力，下午並在鳳山和蕭美琴副總統一起發送小紅包，蕭美琴以「高市瑞隆」勉勵他，他將會帶著這樣的期許，領高雄隊打出漂亮的全壘打。

國民黨柯志恩也輸人不輸陣，初一安排了5場拜廟參香暨發送小紅包活動、初二4場、初三有3場；休息2天後，預計初六繼續拜廟。她表示，還有鄉親自備鳳梨送她，相當開心，特別感謝大家的熱情支持與祝福，讓新年一開始就獲得滿滿的鼓勵和感動。

根據柯陣營的規劃，預計農曆年後，就會透過各宮廟的廟口開講 、議員及里長座談，陸續發表各類政見，闡述對大高雄的願景理想。

柯志恩（右）過年到寺廟發小紅包，與民眾握手。（圖擷自柯志恩臉書）

