    陪友邦貝里斯大使拜台中樂成宮求紅線 林佳龍盼兩國邦誼長久

    2026/02/19 22:11 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（左三）今邀請我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（左二）到台中市樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰。（擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（左三）今邀請我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（左二）到台中市樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰。（擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍今（19）日晚間在社群媒體發布影片，邀請我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）至台中樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰，並帶梅凱瑟向樂成宮「月老星君」求紅線。林佳龍說，期盼這份祝福除了為梅凱瑟帶來良緣，也要繼續牽起台灣與貝里斯之間長長久久的深厚邦誼。

    林佳龍表示，他特別邀請我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟，到他最熟悉的台中樂成宮，感受最道地的台灣年味。林佳龍說，他對樂成宮有深厚的感情，每年大年初一都會來參加團拜，樂成宮供奉的「旱溪媽祖」守護在地超過兩百年，是地方的精神堡壘。

    林佳龍說，感謝樂成宮董事長何敏誠陪同帶領梅凱瑟大使完整體驗走春行程，從參拜祈福、獻花果、財帛，透過這份文化體驗，讓大使深刻感受台灣宗教信仰的特色，除了祈求平安，林佳龍也帶梅凱瑟體驗樂成宮超人氣又靈驗的「月老星君」。

    林佳龍透露，他看著大使虔誠祈求紅線，並順利獲得月老點頭，他也在心中默默祈求，盼這份祝福除了為大使帶來良緣，也要繼續牽起台灣與貝里斯之間長長久久的深厚邦誼。

